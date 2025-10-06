Blue Moon beginnt mit dem Bau einer Explorationsstollenanlage in seiner Blue Moon Mine im Mariposa County, Kalifornien

TORONTO, Ontario – 6. Oktober 2025 – Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon” oder das „Unternehmen”) (TSXV: MOON; OTCQX: BMOOF) freut sich bekannt zu geben, dass der Bau des Explorationsstollens in seinem vulkanogenen Massivsulfidprojekt („VMS-Projekt“) Blue Moon (das „Projekt“) in Mariposa County, Kalifornien, am 5. Oktober 2025 offiziell begonnen hat.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung des Projekts, nachdem Anfang des Jahres der Auftrag an Small Mine Development, L.L.C. („SMD“) vergeben wurde (siehe Pressemitteilung vom 26. Juni 2025). Der Stollen wird den Zugang zum Untertagebau für Infill- und Explorationsbohrungen, geotechnische und metallurgische Testarbeiten sowie Untersuchungen der Untertagebaubedingungen ermöglichen. Diese Aktivitäten sind für die Unterstützung zukünftiger Machbarkeitsstudien und eine mögliche Entscheidung über die Kommerzialisierung der Mine von entscheidender Bedeutung.

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärte:

„Der Beginn des Stollenbaus ist ein entscheidender Moment für Blue Moon. Durch den Wechsel unter Tage können wir die Explorationsbohrungen und technischen Studien beschleunigen und gleichzeitig den Platzbedarf an der Oberfläche sehr gering halten. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial der Lagerstätte Blue Moon auszuschöpfen und weiterhin eng mit SMD, unseren lokalen Partnern und der Gemeinde Mariposa County zusammenzuarbeiten.“

Die Bauarbeiten für das Portal haben am 5. Oktober begonnen, und die ersten 2.500 Fuß des Explorationsstollens sollen im zweiten Quartal 2026 fertiggestellt sein. Die Explorationsbohrungen werden unter Tage gleichzeitig mit dem Fortschreiten des Stollens beginnen, sodass das Unternehmen parallel zur laufenden Erschließung die Erfassung geologischer, geotechnischer und metallurgischer Daten beschleunigen kann. Das Unternehmen engagiert sich für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der lokalen und regionalen Gemeinden.

Europäische Öffentlichkeitsarbeit

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es mit SRC swiss resource capital AG („SRC“) eine Vereinbarung (die „Vereinbarung“) über Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen in Europa geschlossen hat. Die Vereinbarung tritt am 6. Oktober 2025 für einen Zeitraum von einem Jahr in Kraft und verlängert sich danach automatisch vierteljährlich. Die Vereinbarung kann von jeder Partei mit einer Frist von sieben (7) Tagen schriftlich gekündigt werden. Die von SRC gemäß den Bedingungen der Vereinbarung für das Unternehmen zu erbringenden Dienstleistungen umfassen Kommunikationsdienstleistungen, die allgemein als Investor Relations angesehen werden, einschließlich der Verbreitung von Informationen an bestehende und potenzielle Aktionäre, der Erstellung von Medieninhalten durch Interviews und Videos sowie der Unterstützung oder Vertretung des Unternehmens auf Handels- und Investitionsmessen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält SRC eine monatliche Vergütung in Höhe von 5.000 CHF zuzüglich zusätzlicher Gebühren für Sonderleistungen wie Handels- und Investitionsmessen.