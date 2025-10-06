DZ BANK stuft BASF SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 56 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während des Kapitalmarkttags in Antwerpen habe der Chemiekonzern seine Transformationsziele von 2024 bestätigt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Verbundstandort in Südchina solle 2026 voll in Betrieb gehen. Im Zuge der Transformationsstrategie solle der Verkauf des Segments Surface Technologies bis Ende 2026 und der Börsengang von Agricultural Solutions ab 2028 erfolgen. Zudem erwäge BASF in Abhängigkeit von den Verkaufserlösen schon ab 2026 Aktien zurückzukaufen./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 43,88EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu:

Kursziel alt:

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 0,00 € , was einem Rückgang von -100,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer