    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    GMVV & Co. GmbH heißt neuen Kooperationspartner Ben Emmerson CBE KC im Team willkommen / Verstärkung in den Bereichen Menschenrechte, internationales Strafrecht und Sanktionsverfahren

    Frankfurt (ots) - Die GMVV & Co. GmbH ("GMVV") freut sich, den international
    renommierten Rechtsanwalt Ben Emmerson CBE KC als Partner in ihrem Team begrÃ¼ÃŸen
    zu dÃ¼rfen. Bereits seit 2015 arbeitet Dr. Michele Sciurba, geschÃ¤ftsfÃ¼hrender
    Gesellschafter der GMVV, wiederholt erfolgreich mit Ben Emmerson an
    verschiedenen Projekten zusammen. Diese bewÃ¤hrte Kooperation wird nun weiter
    vertieft und auf eine neue Ebene gehoben.

    Ben Emmerson genieÃŸt weltweite Anerkennung als fÃ¼hrender Experte fÃ¼r
    Menschenrechte, internationales Strafrecht und Sanktionsverfahren. Als
    ehemaliger UN-Sonderberichterstatter fÃ¼r Menschenrechte und
    TerrorismusbekÃ¤mpfung sowie als Richter in der Berufungskammer des
    UN-Mechanismus fÃ¼r internationale StrafgerichtshÃ¶fe spielte er eine maÃŸgebliche
    Rolle in zahlreichen wegweisenden Verfahren.

    "Wir sind stolz darauf, Ben Emmerson dauerhaft als Mitglied unseres Teams
    begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen. Seine einzigartige Expertise wird unsere internationale
    TÃ¤tigkeit maÃŸgeblich stÃ¤rken und unseren Mandanten nachhaltige UnterstÃ¼tzung in
    komplexen rechtlichen und politischen Verfahren bieten" , so Dr. Michele
    Sciurba.

    Mit diesem Schritt unterstreicht die GMVV ihre starke Stellung im
    internationalen Rechts- und Beratungsumfeld als Think Tank und strategischer
    Berater.

    Ãœber GMVV & Co. GmbH

    Neben ihrer Funktion als Unternehmensberatung ist die GMVV, 1999 gegrÃ¼ndet mit
    Sitz in Deutschland, ein forschungsorientierter Think Tank spezialisiert auf
    Analyse und Entwicklung von Strategien fÃ¼r den Umgang mit komplexen und hÃ¤ufig
    stark politisierten Fragestellungen, gelistet beim Parlament der EuropÃ¤ischen
    Union und der Kommission im EU Transparency Register unter Sektion IV.

    Themen, mit denen die GMVV betraut ist, reichen von der Daten- und Faktenanalyse
    im Zusammenhang mit politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen bis
    hin zur Entwicklung geopolitischer Strategien. Sozio-Ã¶konomische VerÃ¤nderungen
    durch politische Entwicklungen werden in der Arbeit der GMVV genauso
    berÃ¼cksichtigt wie technologie- und umweltbedingte Fragen.

    Pressekontakt:

    Nicole Thamm
    GMVV & Co. GmbH
    Tel: +49 69 68091920
    E-Mail: mailto:thamm@gmvv.eu

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181149/6132053
    OTS: GMVV & Co. GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    GMVV & Co. GmbH heißt neuen Kooperationspartner Ben Emmerson CBE KC im Team willkommen / Verstärkung in den Bereichen Menschenrechte, internationales Strafrecht und Sanktionsverfahren Die GMVV & Co. GmbH ("GMVV") freut sich, den international renommierten Rechtsanwalt Ben Emmerson CBE KC als Partner in ihrem Team begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen. Bereits seit 2015 arbeitet Dr. Michele Sciurba, geschÃ¤ftsfÃ¼hrender Gesellschafter der GMVV, …