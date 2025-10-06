GMVV & Co. GmbH heißt neuen Kooperationspartner Ben Emmerson CBE KC im Team willkommen / Verstärkung in den Bereichen Menschenrechte, internationales Strafrecht und Sanktionsverfahren

Frankfurt (ots) - Die GMVV & Co. GmbH ("GMVV") freut sich, den international

renommierten Rechtsanwalt Ben Emmerson CBE KC als Partner in ihrem Team begrÃ¼ÃŸen

zu dÃ¼rfen. Bereits seit 2015 arbeitet Dr. Michele Sciurba, geschÃ¤ftsfÃ¼hrender

Gesellschafter der GMVV, wiederholt erfolgreich mit Ben Emmerson an

verschiedenen Projekten zusammen. Diese bewÃ¤hrte Kooperation wird nun weiter

vertieft und auf eine neue Ebene gehoben.



Ben Emmerson genieÃŸt weltweite Anerkennung als fÃ¼hrender Experte fÃ¼r

Menschenrechte, internationales Strafrecht und Sanktionsverfahren. Als

ehemaliger UN-Sonderberichterstatter fÃ¼r Menschenrechte und

TerrorismusbekÃ¤mpfung sowie als Richter in der Berufungskammer des

UN-Mechanismus fÃ¼r internationale StrafgerichtshÃ¶fe spielte er eine maÃŸgebliche

Rolle in zahlreichen wegweisenden Verfahren.





"Wir sind stolz darauf, Ben Emmerson dauerhaft als Mitglied unseres Teams

begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen. Seine einzigartige Expertise wird unsere internationale

TÃ¤tigkeit maÃŸgeblich stÃ¤rken und unseren Mandanten nachhaltige UnterstÃ¼tzung in

komplexen rechtlichen und politischen Verfahren bieten" , so Dr. Michele

Sciurba.



Mit diesem Schritt unterstreicht die GMVV ihre starke Stellung im

internationalen Rechts- und Beratungsumfeld als Think Tank und strategischer

Berater.



Ãœber GMVV & Co. GmbH



Neben ihrer Funktion als Unternehmensberatung ist die GMVV, 1999 gegrÃ¼ndet mit

Sitz in Deutschland, ein forschungsorientierter Think Tank spezialisiert auf

Analyse und Entwicklung von Strategien fÃ¼r den Umgang mit komplexen und hÃ¤ufig

stark politisierten Fragestellungen, gelistet beim Parlament der EuropÃ¤ischen

Union und der Kommission im EU Transparency Register unter Sektion IV.



Themen, mit denen die GMVV betraut ist, reichen von der Daten- und Faktenanalyse

im Zusammenhang mit politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen bis

hin zur Entwicklung geopolitischer Strategien. Sozio-Ã¶konomische VerÃ¤nderungen

durch politische Entwicklungen werden in der Arbeit der GMVV genauso

berÃ¼cksichtigt wie technologie- und umweltbedingte Fragen.



Pressekontakt:



Nicole Thamm

GMVV & Co. GmbH

Tel: +49 69 68091920

E-Mail: mailto:thamm@gmvv.eu



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181149/6132053

OTS: GMVV & Co. GmbH







