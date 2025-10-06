Uranium Energy Corp. schliesst öffentliche Emission im Volumen von 203 Millionen US-Dollar

Corpus Christi, Texas, 6. Oktober 2025 – Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das „Unternehmen” oder „UEC”) (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-uranium-market-analys ... -) gibt heute den Abschluss seines kürzlich angekündigten öffentlichen Angebots von 15.500.000 Stammaktien (jeweils eine „Aktie“) zu einem Preis von 13,15 USD pro Aktie bekannt, was einem Bruttoerlös von 203.825.000 USD entspricht (das „Angebot“). Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen dem Konsortialführer eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 2.325.000 zusätzlichen Stammaktien gewährt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Beschleunigung der Entwicklung einer neuen, hochmodernen amerikanischen Uranraffinerie und -konversionsanlage durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp. („UR&C“) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als alleiniger Underwriter für das Angebot.

Das Unternehmen hat eine Registrierungserklärung (einschließlich eines Prospekts) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) eingereicht, die mit der Einreichung am 16. November 2022 automatisch in Kraft getreten ist. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts und eines Prospektnachtrags, die Teil der Registrierungserklärung sind. Kopien des endgültigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts zum Angebot sind erhältlich bei Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter 866-471-2526 oder per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar Wertpapiere, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Bundesstaates oder einer solchen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.