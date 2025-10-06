    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group
    MORGAN STANLEY stuft UBS AG auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für UBS vor der Berichtssaison der Banken von 27 auf 28 Franken angehoben. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Laut Analyst Giulia Aurora Miotto dürften Investmentbanken ein gutes drittes Quartal hinter sich haben. Den Fokus erwartet er auf dem US-Geschäft sowie auf dem deutschen Konjunkturpaket, wie er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Mit Blick auf UBS rechnet er damit, dass diese im Handelsgeschäft auf Jahresbasis etwas weniger stark abgeschnitten haben dürfte als die Deutsche Bank./ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 34,97EUR auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY
    Analyst: Giulia Aurora Miotto
    Analysiertes Unternehmen: UBS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 28
    Kursziel alt: 27
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


