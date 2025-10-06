Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +8,09 %
Platz 1
Performance 1M: +63,02 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 2
Performance 1M: +31,98 %
PNE
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 3
Performance 1M: -6,73 %
Jenoptik
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 4
Performance 1M: +14,08 %
Evotec
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 5
Performance 1M: +18,24 %
United Internet
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 6
Performance 1M: +3,62 %
