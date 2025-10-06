Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 06.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 1
Performance 1M: -1,70 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 2
Performance 1M: +22,36 %
Vinci
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 3
Performance 1M: -0,17 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 4
Performance 1M: +0,22 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 5
Performance 1M: +35,30 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 6
Performance 1M: +5,15 %
AXA
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 7
Performance 1M: -1,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 8
Performance 1M: +10,52 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 9
Performance 1M: +7,60 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 10
Performance 1M: +4,37 %
