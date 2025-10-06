    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayWa AktievorwärtsNachrichten zu BayWa
    Baywa zieht Prognose zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Baywa zieht Jahresprognose wegen Unsicherheiten zurück.
    • Regulatorische Änderungen in den USA belasten Geschäft.
    • Vorstand bleibt optimistisch für Sanierung bis 2028.
    Foto: BayWa AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Rückschlag für die Baywa : Wegen Unsicherheiten im Geschäft mit erneuerbaren Energien zieht der tief in der Krise steckende Konzern seine Jahresprognose zurück. Der Vorstand halte sie für nicht mehr belastbar, teilte das Unternehmen mit. Hintergrund sind veränderte regulatorische Rahmenbedingungen in den USA.

    Derzeit läuft bei der Baywa r.e. noch eine Prüfung, wie weit die veränderten Regelungen das US-Geschäft beeinträchtigen. Das hatte die Baywa schon im September mitgeteilt. Dabei hätten sich nun Anhaltspunkte ergeben, dass es Auswirkungen auf das Ergebnis der Tochter geben könnte. Unter anderem müssten gegebenenfalls bereits begonnene Projekte neu bewertet werden, hieß es. Daher müsse man die Prognose für das Segment regenerative Energien und auch für den Gesamtkonzern zurückziehen.

    Vorstand weiter zuversichtlich für Sanierung

    Dennoch ist der Vorstand "aus heutiger Sicht weiterhin zuversichtlich, die Sanierung der Gruppe mit Hilfe entsprechender Gegenmaßnahmen im Sanierungszeitraum bis Ende 2028 erfolgreich abschließen zu können". So hatte er sich bereits im September geäußert.

    Die Baywa hatte im vergangenen Jahrzehnt einen internationalen Expansionskurs eingeschlagen, finanziert auf Kredit. Mit dem Ende der Niedrigzinsphase wurde dies zum Problem. Im Sommer 2024 geriet der Konzern in finanzielle Schieflage, eine drohende Zahlungsunfähigkeit wurde durch Finanzspritzen der beiden Hauptaktionäre und der kreditgebenden Banken abgewendet.

    Schlussendlich meldete die 1923 gegründete Baywa für das vergangene Jahr 1,6 Milliarden Euro Verlust. Abgesehen von schlechten Geschäften waren dafür auch hohe Abschreibungen auf Buchwerte in der Bilanz verantwortlich./ruc/DP/nas

    BayWa

    +0,49 %
    +0,62 %
    -11,28 %
    -11,18 %
    -37,69 %
    -80,92 %
    -71,48 %
    -73,24 %
    +18,01 %
    ISIN:DE0005194062WKN:519406

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

    Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 8,21 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 16:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um +0,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 294,43 Mio..

    BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +46,16 %/+94,88 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
