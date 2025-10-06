Wenn der Chef sieben Rollen jongliert
FAIRFAMILY zeigt, wie Gründer sich entlasten können (FOTO)
Hamburg (ots) - Montagmorgen, acht Uhr: Die To-do-Liste quillt über, das Team
wartet auf Entscheidungen, und schon klingelt das Telefon mit der nächsten
Personalabsage. Gerade jetzt braucht es ein modernes Führungssystem, das Chefs
entlastet, Teams stärkt und den Erfolg sichert. Die FAIRFAMILY-Gründer Randolph
Moreno Sommer und Felix Anrich zeigen mit ihrem praxiserprobten Scale-up
Framework, wie Unternehmer aus der Rolle des permanenten Jongleurs herauskommen
und Führung so systematisch gestalten können, dass Stabilität, Motivation und
Wachstum möglich werden. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Beitrag.
Auch im deutschen Mittelstand ist die Welt im Wandel: Digitale Umbrüche, der
Mangel an Fachkräften und ein enormer Innovationsdruck verändern den Alltag von
Unternehmern und Geschäftsführern rasant. Vielerorts stoßen eingespielte Abläufe
plötzlich an ihre Grenzen und die Stimmung im Team kippt, während
Geschäftsführer täglich neue Herausforderungen jonglieren müssen. Kaum, dass das
Unternehmen wächst, wird der Fachspezialist zur Führungskraft, der Visionär zum
Allrounder - meist ohne spezifische Vorbereitung oder systematische
Führungskompetenz. Im Ergebnis häufen sich Kommunikationsprobleme,
Verantwortlichkeiten verschwimmen, Motivation und Loyalität der Mitarbeitenden
nehmen ab. "Viele Unternehmer müssen gleichzeitig Visionär, Finanzexperte und
Krisenmanager sein. Dieses Multitasking funktioniert anfangs, führt mit
wachsendem Unternehmen jedoch schnell zu Überlastung und fehlender Klarheit im
Team", warnt Randolph Moreno Sommer, Geschäftsführer der FAIRFAMILY GmbH.
"Die gute Nachricht ist: Führung ist kein angeborenes Talent, sondern ein
Handwerk. Und jedes Handwerk lässt sich erlernen und systematisch im Unternehmen
verankern. fügt Felix Anrich, Mitgründer von FAIRFAMILY, hinzu. "Mit unserem
Framework zeigen wir Unternehmern, wie sie Verantwortung verteilen, Strukturen
schaffen und damit spürbar entlastet werden." Viele Gründer und Geschäftsführer
wenden sich heute an FAIRFAMILY, weil sie an einem Punkt stehen, an dem das
Jonglieren der vielen Unternehmer-Rollen nicht mehr funktioniert. Mitarbeitende
wünschen sich Orientierung, klare Strukturen und ein verlässliches Umfeld, und
genau das können überlastete Chefs oft nicht mehr bieten. Gute Absichten reichen
hier nicht aus. Es braucht ein Führungssystem mit Struktur, das Verantwortung
verteilt, Transparenz schafft und den Unternehmer spürbar entlastet. Genau hier
setzt FAIRFAMILY an: Mit einem praxiserprobten Framework, gezielten
