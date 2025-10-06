FAIRFAMILY zeigt, wie Gründer sich entlasten können (FOTO)

Hamburg (ots) - Montagmorgen, acht Uhr: Die To-do-Liste quillt über, das Teamwartet auf Entscheidungen, und schon klingelt das Telefon mit der nächstenPersonalabsage. Gerade jetzt braucht es ein modernes Führungssystem, das Chefsentlastet, Teams stärkt und den Erfolg sichert. Die FAIRFAMILY-Gründer RandolphMoreno Sommer und Felix Anrich zeigen mit ihrem praxiserprobten Scale-upFramework, wie Unternehmer aus der Rolle des permanenten Jongleurs herauskommenund Führung so systematisch gestalten können, dass Stabilität, Motivation undWachstum möglich werden. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Beitrag.Auch im deutschen Mittelstand ist die Welt im Wandel: Digitale Umbrüche, derMangel an Fachkräften und ein enormer Innovationsdruck verändern den Alltag vonUnternehmern und Geschäftsführern rasant. Vielerorts stoßen eingespielte Abläufeplötzlich an ihre Grenzen und die Stimmung im Team kippt, währendGeschäftsführer täglich neue Herausforderungen jonglieren müssen. Kaum, dass dasUnternehmen wächst, wird der Fachspezialist zur Führungskraft, der Visionär zumAllrounder - meist ohne spezifische Vorbereitung oder systematischeFührungskompetenz. Im Ergebnis häufen sich Kommunikationsprobleme,Verantwortlichkeiten verschwimmen, Motivation und Loyalität der Mitarbeitendennehmen ab. "Viele Unternehmer müssen gleichzeitig Visionär, Finanzexperte undKrisenmanager sein. Dieses Multitasking funktioniert anfangs, führt mitwachsendem Unternehmen jedoch schnell zu Überlastung und fehlender Klarheit imTeam", warnt Randolph Moreno Sommer, Geschäftsführer der FAIRFAMILY GmbH."Die gute Nachricht ist: Führung ist kein angeborenes Talent, sondern einHandwerk. Und jedes Handwerk lässt sich erlernen und systematisch im Unternehmenverankern. fügt Felix Anrich, Mitgründer von FAIRFAMILY, hinzu. "Mit unseremFramework zeigen wir Unternehmern, wie sie Verantwortung verteilen, Strukturenschaffen und damit spürbar entlastet werden." Viele Gründer und Geschäftsführerwenden sich heute an FAIRFAMILY, weil sie an einem Punkt stehen, an dem dasJonglieren der vielen Unternehmer-Rollen nicht mehr funktioniert. Mitarbeitendewünschen sich Orientierung, klare Strukturen und ein verlässliches Umfeld, undgenau das können überlastete Chefs oft nicht mehr bieten. Gute Absichten reichenhier nicht aus. Es braucht ein Führungssystem mit Struktur, das Verantwortungverteilt, Transparenz schafft und den Unternehmer spürbar entlastet. Genau hiersetzt FAIRFAMILY an: Mit einem praxiserprobten Framework, gezielten