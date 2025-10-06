    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wenn der Chef sieben Rollen jongliert

    FAIRFAMILY zeigt, wie Gründer sich entlasten können (FOTO)

    Hamburg (ots) - Montagmorgen, acht Uhr: Die To-do-Liste quillt über, das Team
    wartet auf Entscheidungen, und schon klingelt das Telefon mit der nächsten
    Personalabsage. Gerade jetzt braucht es ein modernes Führungssystem, das Chefs
    entlastet, Teams stärkt und den Erfolg sichert. Die FAIRFAMILY-Gründer Randolph
    Moreno Sommer und Felix Anrich zeigen mit ihrem praxiserprobten Scale-up
    Framework, wie Unternehmer aus der Rolle des permanenten Jongleurs herauskommen
    und Führung so systematisch gestalten können, dass Stabilität, Motivation und
    Wachstum möglich werden. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Beitrag.

    Auch im deutschen Mittelstand ist die Welt im Wandel: Digitale Umbrüche, der
    Mangel an Fachkräften und ein enormer Innovationsdruck verändern den Alltag von
    Unternehmern und Geschäftsführern rasant. Vielerorts stoßen eingespielte Abläufe
    plötzlich an ihre Grenzen und die Stimmung im Team kippt, während
    Geschäftsführer täglich neue Herausforderungen jonglieren müssen. Kaum, dass das
    Unternehmen wächst, wird der Fachspezialist zur Führungskraft, der Visionär zum
    Allrounder - meist ohne spezifische Vorbereitung oder systematische
    Führungskompetenz. Im Ergebnis häufen sich Kommunikationsprobleme,
    Verantwortlichkeiten verschwimmen, Motivation und Loyalität der Mitarbeitenden
    nehmen ab. "Viele Unternehmer müssen gleichzeitig Visionär, Finanzexperte und
    Krisenmanager sein. Dieses Multitasking funktioniert anfangs, führt mit
    wachsendem Unternehmen jedoch schnell zu Überlastung und fehlender Klarheit im
    Team", warnt Randolph Moreno Sommer, Geschäftsführer der FAIRFAMILY GmbH.

    "Die gute Nachricht ist: Führung ist kein angeborenes Talent, sondern ein
    Handwerk. Und jedes Handwerk lässt sich erlernen und systematisch im Unternehmen
    verankern. fügt Felix Anrich, Mitgründer von FAIRFAMILY, hinzu. "Mit unserem
    Framework zeigen wir Unternehmern, wie sie Verantwortung verteilen, Strukturen
    schaffen und damit spürbar entlastet werden." Viele Gründer und Geschäftsführer
    wenden sich heute an FAIRFAMILY, weil sie an einem Punkt stehen, an dem das
    Jonglieren der vielen Unternehmer-Rollen nicht mehr funktioniert. Mitarbeitende
    wünschen sich Orientierung, klare Strukturen und ein verlässliches Umfeld, und
    genau das können überlastete Chefs oft nicht mehr bieten. Gute Absichten reichen
    hier nicht aus. Es braucht ein Führungssystem mit Struktur, das Verantwortung
    verteilt, Transparenz schafft und den Unternehmer spürbar entlastet. Genau hier
    setzt FAIRFAMILY an: Mit einem praxiserprobten Framework, gezielten
