    JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,00 Euro belassen. Die Absatzzahlen für die USA im dritten Quartal und der Aktienkurs bestätigten, dass der Autobauer auf dem richtigen Weg sei, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich seien die Markterwartungen sehr gering. In Europa sehe es allerdings nicht so gut aus, weshalb er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis senkte./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:55 / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:55 /


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 9,27EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 16:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: Stellantis
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 11
    Kursziel alt: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


