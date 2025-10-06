JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,00 Euro belassen. Die Absatzzahlen für die USA im dritten Quartal und der Aktienkurs bestätigten, dass der Autobauer auf dem richtigen Weg sei, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich seien die Markterwartungen sehr gering. In Europa sehe es allerdings nicht so gut aus, weshalb er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis senkte./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:55 / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:55 /Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 9,27EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 16:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,00 € , was eine Steigerung von +22,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer