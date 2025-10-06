    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor den am 6. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dies schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der jüngsten Veranstaltung des Maschinenbauers vor den Zahlen habe es nur wenig zusätzliche Neuigkeiten gegeben. Am wichtigsten seien die Aussagen zu den Großaufträgen im abgelaufenen Quartal gewesen./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:17 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 63,60EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akash Gupta
    Analysiertes Unternehmen: Gea Group
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


