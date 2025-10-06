Aktien New York
Tech-Werte profitieren von KI-Fantasie - Dow gibt nach
- Positive KI-Nachrichten von AMD und OpenAI beflügeln.
- Nasdaq 100 setzt Rekordjagd fort, Dow Jones fällt.
- S&P 500 und Nasdaq 100 steigen, Dow um 0,47% gesunken.
NEW YORK (dpa-AFX) - Positive Nachrichten rund um den KI-Megatrend seitens AMD und OpenAI haben die US-Technologiewerte zu Wochenbeginn angetrieben. Der Nasdaq 100 setzte am Montag seine Rekordjagd fort, während der Dow Jones Industrial nachgab. Der Leitindex war am Freitag erstmals über 47.000 Punkte gesprungen.
Am Montag fiel der Dow um 0,47 Prozent auf 46.540 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,20 Prozent auf 6.729 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,66 Prozent auf 24.950 Punkte nach oben./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +28,30 % und einem Kurs von 179,6 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +31,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 294,38 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -47,68 %/-31,16 % bedeutet.
Monatsbericht September2025
Käufe:
Avista (Grund: zurückgekommener Versorger; Aristokrat; 5,3% , ab Dezember)
Kraft Heinz (3. Tranche -verdoppelt; Grund es wird eine Aufspaltung diskutiert (wohl 2. HJ 2026), dazu gab es einen Kurshüpfer, nun zurückgekommen, Bei Aufspaltung erwarte ich Kurse über dem Hüpfer und könnte mit kleinem Gewinn aussteigen; bis dahin Dividende)
Fortitude Gold (nur ganz leicht aufgestockt in der Zeitspanne zwischen dem Goldausbruch und dem Anstieg; leider zu wenig gekauft)
Exxaro Recources (Südafrika Kohlemine, diversifiziert gerade mit Windenergie und Mangan- Mine, Zwischendividende ca. 4 % im Oktober, KGV ca. 5-6)
Neometalls (Nachkauf zum verbilligen)
Petrobras (Rückkauf deutlich unter dem alten Kurs)
Amadeus Fire (Rückkauf deutlich unter dem alten Kurs; meine Erwartung ist hier die Einstellungsoffensive im Bereich Rüstung und Infrastuktur; die Reduzierungen im PKW Bereich sollten hoffentlich schon durch sein; dabei kann die schon gekürzte Dividende auch noch einmal fallen)
Steyr Motors AG (Rüstung 60 %, nach Rückgang nach dem Ausbruch, gute Marge, junge und kleine Dividende; schönes KGV; mal für kurz)
Continental AG (Grund: Abspaltung von Aumovio, Dividende soll prozentual danach angehoben werden; Handel auf Gewinn bei Abspaltung)
London Stock Exchange (wenig Dividende, dafür mehrere Einnahmequellen, gut zurückgekommen)
Gerresheimer (Bernecker hat zu häufig recht; Ziel ca. 55€ ; 3. Boden; ein Handel mit Chance auf Übernahme)
APPLE HOSPITALITY REIT (2. Kauf leicht über altem Kurs)
Scandinavian Tobacco (verdoppelt, da die Dividende lockt und gedeckt zu sein scheint)
Terumo (Rückkauf zum günstigeren Kurs)
Porsche Holding (würde evtl. dann später die Verluste da realisieren)
Verkäufe:
Novo Nordisk (war ein Handel; leider recht spät verkauft; nun guten Einstiegspreis für den Rest; Wiedereinstieg ggf. tiefer)
Focus Minerals
Aumovio (Erwarte den Verkauf vieler Fonds und ETF´s)
Continental (Handel geschlossen ; Gewinn mitgenommen)
Gerresheimer bis auf Gewinnrest
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Pan American Silver, CAPITAL STHWEST CORP, Equinor, Enbridge (2 Depots), Pfizer, PACIFIC TEXTILES HOLDINGS, Wheaton Precisios Metals, AGNC Investment, Vale, Viatris, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Agnico Eagle, BP, Livechat Software /Text, Midcap Financial Investment, Northern Star Resources, Kraft Heinz, Newmont Corporation (2 Depots), MPC Container Ships, Fortitude Gold, Imperial Brands, Pepsi,
Sowie die Reste von
Aflac, 3M, Unilever, Avista, SL Green (Reit), ALPHABET INC, Consolidated Edison, Barrick Mining , Stanley Black& Decker, Fresnillo, Eni, T ROWE PRICE GROUP,
Was noch geschah:
...but remember to come back in September
Equinor wurde erst am 01.09 gut geschrieben, ENI kommt in 9, Umicore: "Nach der Hauptversammlung 2025 wurde die Praxis der Dividendenzahlung einer Zwischendividende eingestellt." (Quelle: IR Umicore)
Gerresheimer ( Ins fallende Messer gegriffen, erwarte Aufstockung der aktivistischen Investoren, danach ist die Chance auf Übernahme größer; und mit viel Glück am gleichen Tag verkauft ;30 Gerresheimer als Gewinnrest behalten)
Fortitude Gold hat Boden gutgemacht.
Ich habe mir Gedanken über Gold, Silber und Edelmetall-Streamer gemacht und nach Lars Erichsen den Verkauf verschoben. (Mal Gewinne laufen lassen, auch wenn es schwer fällt)
Derzeit erwäge ich den Kauf von Chemiewerten.
Dividendenerhöhung bei
Terumo von 13 auf 15 JYP
Nippon Sanso von ,27 auf ,29
Philip Morris International 1,35 auf 1,47 $ mal 4
Verizon Communications von 0,6775 (4) auf 0,69 $( 4)
Der kumulative Jahresertrag liegt 6,17 % und damit erneut wie im Februar
Die Bargeld Quote bei rund 7,5%
Die Dividende liegt nun recht ordentlich, wobei die Senkung von MPC Container Ships und der Wegfall von BIRCHCLIFF ENERGY nicht aufgefangen werden konnten. Die herausragenden Zahlen des Vorjahres wurden um 14 % unterboten.
Hallo zusammen,
2010 (3Monate): -3,9%
Monatsübersicht:
Hallo zusammen,
diesen Monat hab ich meinen Kauf ziemlich heraus gezögert. Die Auswahl (MainStreet, Legal/General,UnitedOverseas war groß. Letztendlich habe ich mich für die bei mir unterbesetzte Versicherungssparte entschieden. Auch diesmal keine Rakete aber halt ein ordentlicher Dividendenzahler.
Im September sind 34 Zahlungen mit insgesamt 301,69€ eingegangen:
Multitude.ASRNetherland.SouthAfrica.Bunge.Visa.Pfizer.ThaiUnion.Torm.Ascendas.JPMNasdaq.
Auf der Kursseite entwickelt sich das Depot negativ zum Vormonat.(-1,39%).
Monatskauf: PZU (Verbreiterung Dividendendepot)
Verkauf: ---
01.25: 526,23
02.25: 192,27
03.25: 251,20
04.25: 395,13
05.25: 863,41
06.25: 575,99
07.25: 304,52
08.25: 293,24
09.25: 301,69
-------------
3703,68 €
VG roku