BASF kurz vor dem Verkauf der Lack-Sparte an Carlyle
- BASF in Exklusivgesprächen mit Carlyle für Lacke-Geschäft
- Verkauf könnte rund sieben Milliarden Euro einbringen
- Lack-Sparte erzielt 3,8 Milliarden Euro Umsatz jährlich
LONDON (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF könnte laut einem Pressebericht einen Käufer für sein Lacke-Geschäft gefunden haben. Der Dax-Konzern befinde sich in Exklusivgesprächen mit dem Finanzinvestor Carlyle , der andere Interessenten ausgestochen habe, schreibt die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Transaktion käme im Fall einer Einigung auf ein Volumen von rund sieben Milliarden Euro. Der geplante Verkauf ist ein weiterer Schritt im laufenden Umbau des Chemie-Riesen, der schon länger unter einer allgemeinen Branchenflaute leidet. Die BASF-Aktie reagierte nur kurz mit Gewinnen. Zuletzt notierte sie fast ein Prozent im Minus.
Wichtige Kunden der Lacke-Sparte kommen etwa aus der deutschen Autobranche, die auch wegen der Konkurrenz aus China und des Verschlafens des E-Autobooms in Teilen der Welt mit Problemen ringt. Laut BASF-Angaben erzielt die Lack-Sparte mit 10.300 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 3,8 Milliarden Euro.
BASF hatte erst vergangene Woche mitgeteilt, den Verkauf des brasilianischen Geschäfts mit Bautenanstrichen an Sherwin-Williams für 1,15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen zu haben. Konzernchef Markus Kamieth hatte sich zudem zuversichtlich gezeigt, den Verkauf der Lack-Sparte unter Dach und Fach bringen zu können./mis/stk/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 43,88 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,46 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,16 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der BASF Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+18,48 % bedeutet.
Ist doch Bewegung drin was die Umgestaltung angeht
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF führt nach einem Bericht der Financial Times (FT) exklusive Gespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle über den Verkauf seines Geschäftes mit Lacken und Oberflächentechnologien. Wie die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen schreibt, geht es um einen Kaufpreis von rund 7 Milliarden Euro.
Das von BASF gestartete Verkaufsverfahren habe auch das Interesse anderer Beteiligungsgesellschaften geweckt, darunter KPS Capital Partners.
Die Coating-Sparte beschäftigt mehr als 10.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.
BASF und Carlyle hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die FT.
