BASF kurz vor dem Verkauf der Lack-Sparte an Carlyle

BASF hatte erst vergangene Woche mitgeteilt, den Verkauf des brasilianischen Geschäfts mit Bautenanstrichen an Sherwin-Williams für 1,15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen zu haben. Konzernchef Markus Kamieth hatte sich zudem zuversichtlich gezeigt, den Verkauf der Lack-Sparte unter Dach und Fach bringen zu können./mis/stk/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 43,88 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 16:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,46 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,16 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der BASF Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+18,48 % bedeutet.