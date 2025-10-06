Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 06.10.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Hannover Rueck
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 1
Performance 1M: +6,94 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 2
Performance 1M: +22,36 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 3
Performance 1M: +5,15 %
BMW
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 4
Performance 1M: -0,80 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 5
Performance 1M: +12,81 %
