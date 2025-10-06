    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Union und SPD einigen sich auf Anpassungen zu Krankenhaus-Reform

    Für Sie zusammengefasst
    • Union und SPD erzielen Einigung zu Krankenhausreform.
    • Anpassungen sollen im Bundeskabinett beschlossen werden.
    • Länder fordern sinnvolle Ausnahmen für Kliniken.
    Union und SPD einigen sich auf Anpassungen zu Krankenhaus-Reform
    Foto: Arne Dedert - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um die künftigen Standards für die rund 1.700 Krankenhäuser in Deutschland haben Union und SPD eine Einigung erzielt. An diesem Mittwoch sollen im Bundeskabinett nun angekündigte Anpassungen der noch von der Ampel-Koalition beschlossenen Krankenhausreform auf den Weg kommen, wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums bestätigte. Zuerst hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet.

    Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD unter anderem Ausnahmen von den strengen Regeln vereinbart, die die vergangenes Jahr beschlossene Reform den Kliniken auferlegt. Doch in der SPD war befürchtet worden, dass das von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Gesetz zur Anpassung die ursprüngliche Krankenhausreform zu stark aufweicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA!
    Long
    43,64€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49,89€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Länder machen Druck

    Anders als erwartet, befasste sich die Ministerrunde deshalb zunächst nicht mit den geplanten Nachbesserungen. Druck, die vom früheren Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) initiierte Reform zu ändern, kam von den Bundesländern. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betonte in der "Rheinischen Post", dass es aus Ländersicht "beim Gesetzentwurf sinnvolle Ausnahmemöglichkeiten braucht".

    Mit der Reform dürfte sich die Neuordnung der Krankenhauslandschaft in Deutschland deutlich beschleunigen. Bereits in den vergangenen Jahren ist die Zahl an Krankenhäusern und Klinikbetten kontinuierlich gesunken. Mit mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr ist der Klinikbereich der teuerste Posten für die unter Finanzdruck stehenden Krankenkassen. Trotzdem machen die meisten Häuser Verluste, Personalmangel und teils veraltete Strukturen kommen hinzu. Nun soll es mehr Konzentration und Spezialisierung geben.

    Lauterbachs Prestigeprojekt

    Die Reform war eines der Prestigeprojekte von Warkens Vorgänger Lauterbach, der nun auch beim Ringen um die Nachbesserungen beteiligt gewesen sein soll. Hinter den Kulissen ging es dem Vernehmen nach etwa darum, wie groß die vorgesehenen Ausnahmen für die Qualitätskriterien sein sollten, die die Kliniken künftig erfüllen müssen./bw/DP/nas

    Fresenius

    -1,25 %
    +1,38 %
    +0,64 %
    +11,65 %
    +40,26 %
    +113,79 %
    +21,06 %
    -21,95 %
    +3.223,57 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 46,63 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +1,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,21 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +5,31 %/+22,50 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Union und SPD einigen sich auf Anpassungen zu Krankenhaus-Reform Im Ringen um die künftigen Standards für die rund 1.700 Krankenhäuser in Deutschland haben Union und SPD eine Einigung erzielt. An diesem Mittwoch sollen im Bundeskabinett nun angekündigte Anpassungen der noch von der Ampel-Koalition beschlossenen …