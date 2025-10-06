CZ und Shazam-Mitbegründer als internationale Tech-Vorreiter und Hauptredner bei der FinTech Forward 2025 in Bahrain

MANAMA, BAHRAIN / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2025 / FinTech Forward 2025 (FF25), die führende Veranstaltung für strategische Finanztechnologien in der Region, hat heute bekannt gegeben, dass mit den Herren Changpeng Zhao (CZ), dem früheren CEO von Binance, und Dhiraj Mukherjee, dem Mitbegründer von Shazam, zwei international anerkannte Innovatoren als Hauptredner für die diesjährige Veranstaltung gewonnen werden konnten. Ihre Teilnahme zeugt von der wachsenden Bedeutung dieser Leitveranstaltung als internationale Innovationsbühne, auf der Führungsexperten zusammenkommen, die ganze Branchen verändert und den Umgang mit Technologie und Finanzdienstleistungen für Millionen von Menschen weltweit neu gestaltet haben.

Zhao, weithin bekannt als CZ, ist der Gründer und ehemalige CEO von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse gemessen am Handelsvolumen. Unter seiner Führung wuchs Binance zu einem Unternehmen, das über 235 Millionen Nutzern in 180 Ländern den Zugang zu mehr als 350 digitalen Vermögenswerten ermöglicht. Binance hat sich seit der Gründung im Jahr 2017 in weniger als einem Jahrzehnt zu einer weltweit führenden Gesellschaft entwickelt. Ihr Werdegang zeugt sowohl vom Ausmaß als auch von der Schnelligkeit des Wandels in der Finanztechnologie. Mit seinem Know-how wird CZ die FF25 bei der Sondierung der Zukunft des Geldes, der Märkte und der globalen Finanzinnovationen in einzigartiger Weise unterstützen.

Mukherjee war Mitbegründer der revolutionären App Shazam, die den Menschen völlig neue Möglichkeiten eröffnet, um Musik zu entdecken und sich mit ihr zu verbinden. Shazam wurde 2002 eingeführt und war eine der ersten mobilen Anwendungen, die künstliche Intelligenz in großem Umfang nutzte und schließlich weltweit mehr als zwei Milliarden Downloads erzielte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 von Apple übernommen. Mukherjee gilt heute weithin als Vordenker, wenn es um verantwortungsvolle Innovationen und um die Zukunft digitaler Ökosysteme geht. Seine Karriere zeugt davon, wie die Macht der Technologie menschliche Erfahrungen prägt. Mit seiner Sicht der Dinge trägt er maßgeblich zu den Gesprächen über Kreativität, Disruption und Wirkung im Rahmen der FF25 bei.