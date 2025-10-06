    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Ahold Delhaize AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Ahold Delhaize
    JEFFERIES stuft Ahold Delhaize auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Supermarktkonzern dürfte solide abschneiden, schrieb Frederick Wild in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine jüngste Kaufempfehlung habe auf der Annahme basiert, dass auf dem seinerzeit gedämpften Bewertungsniveau die Preissetzungsmacht, die Ankurbelung des Absatzes und die Konsolidierungsmöglichkeiten der Niederländer unterschätzt würden. Diese Argumente gelten dem Experten zufolge nach wie vor. Wer jetzt auf eine Senkung der Prognose für den freien Barmittelfluss setze, dürfte leer ausgehen./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 34,63EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 16:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Frederick Wild
    Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 42
    Kursziel alt: 42
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


