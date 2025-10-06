Devisen
Euro gibt wegen Frankreich-Unsicherheit etwas nach - Yen unter Druck
- Euro fällt auf 1,1696 Dollar wegen Frankreichs Krise.
- Politische Unsicherheit in Frankreich drückt Eurokurs.
- Yen unter Druck, Euro erreicht Rekordhoch zu Yen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag belastet durch die Unsicherheit in Frankreich nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1696 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1678 (Freitag: 1,1734) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8563 (0,8522) Euro.
Die politische Krise in Frankreich drückte den Eurokurs zeitweise bis auf 1,1652 Dollar. Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu ist nach nur vier Wochen im Amt überraschend zurückgetreten. Damit ist völlig offen, wie das Land künftig mit seiner hohen Verschuldung umgeht. Lecornu warf den Parteien im zerstrittenen Parlament vor, das Land politisch zu blockieren. Frankreich befindet sich nun in einer schweren Politikkrise, die Präsident Emmanuel Macron massiv unter Druck setzt. Jetzt drohen Neuwahlen und eine anhaltende Verunsicherung.
"Insgesamt zeichnet sich daher keine Auflösung der politischen Blockade ab und ein Konsens für ambitionierte Reformen der Staatsfinanzen bleibt in weiter Ferne", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. "Unseren Berechnungen zufolge könnte die Schuldenquote des französischen Staats in den kommenden zehn Jahren ohne jegliche Reformen deutlich über 150 Prozent steigen."
Der japanische Yen geriet hingegen zu anderen wichtigen Währungen unter Druck. Der Euro erreichte mit 176,25 Yen ein Rekordhoch. Der Dollar stieg in der Spitze auf 150,48 Yen. Dies ist der höchste Stand seit Anfang August. Die überraschende Wahl von Sanae Takaichi zur Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) am Wochenende hat den Yen belastet.
Laut Commerzbank-Expertin Nguyen hat Takaichi eine Affinität zur sogenannten Abenomics, also der ultra-expansiven Fiskal- und Geldpolitik des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe. "Wie es für die japanische Währung weitergeht, hängt nun aber maßgeblich davon ab, wie stark Takaichi Abenomics nachahmen wird", so Nguyen. Da die Regierungskoalition nicht mehr die absolute Mehrheit in beiden Häusern des Parlaments innehalte, erscheine es zweifelhaft, dass die neue Regierung eine ähnlich aggressive Politik verfolgen könne. "So hatte sich Takaichi in einigen Punkten, etwa der Geldpolitik, im Wahlkampf bereits zurückhaltender geäußert als etwa vor einem Jahr - wohl wissend, dass sie den Koalitionspartner der LDP wie auch Oppositionsparteien nicht vergraulen darf, da sie auf deren Unterstützung für ihre politischen Vorhaben angewiesen ist."
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86950 (0,87260) britische Pfund, 175,22 (172,90) japanische Yen und 0,9314 (0,9343) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete 3.975 Dollar. Das waren etwa 71 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he
Gold – wie lange kann der Preisanstieg noch tragen?
Gold läuft trotz hoher Realzinsen auf neue Hochs. Viele fragen sich: Wie lange kann das noch weitergehen?
Die Preistreiber liegen auf der Hand:
- Schulden und Defizite bleiben in allen großen Volkswirtschaften massiv hoch.
- Geopolitische Spannungen (Ukraine, Nahost, Taiwan, Handelskonflikte) sorgen für einen anhaltenden Risikoaufschlag.
- Zentralbanken kaufen seit Jahren netto, 2025 sogar wieder stärker.
- ETF-Flows drehen nach langer Durststrecke wieder ins Positive.
- Minenproduktion wächst kaum noch, Angebot bleibt strukturell eng.
Ein Punkt, den viele übersehen: Die Zentralbanken bilanzieren ihr Gold extrem niedrig, teils noch bei 35 $/oz. In den Büchern wirkt das Gold fast wertlos – tatsächlich sind es stille Reserven in dreistelliger Milliardenhöhe. Solange das Fiat-System funktioniert, bleibt dieser Joker verborgen. In einer echten Krise könnte man durch Neubewertung die Bilanzen auf einen Schlag massiv stärken.
Und was heißt das für den Preis?
Nimmt man heute einen Spot von rund 3.764 USD/oz, ergeben sich folgende Größenordnungen:
- In einem Basisszenario (moderate Realzinsen, neutraler Dollar, anhaltende Zentralbankkäufe, mittlere Geopolitik) könnte Gold in den nächsten drei Jahren auf etwa 4.800 USD steigen – rund +27 %.
- Im Bullenszenario (fallende Realzinsen, schwächerer Dollar, starke Käufe von Zentralbanken und ETFs, hohe geopolitische Spannung) wären auch Kurse von 8.100 USD denkbar – also mehr als eine Verdoppelung.
- Ein Bären-Szenario (starke Realzinsen, starker USD, ETF-Abflüsse, geopolitische Entspannung) könnte dagegen Rücksetzer Richtung 1.800–2.000 USD bringen.
Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung):
- Base-Szenario ~45 %: Das wahrscheinlichste Bild – moderate Aufwärtsbewegung, unterstützt von Schulden und CB-Käufen.
- Bull-Szenario ~40 %: Fast ebenso realistisch, weil geopolitische Risiken und Defizite aktuell eher zunehmen.
- Bären-Szenario ~15 %: Möglich, aber nur, wenn mehrere Faktoren gleichzeitig kippen (stark steigende Realzinsen, kräftiger Dollar, Ruhe an den Krisenfronten).
👉 Fazit: Der strukturelle Trend zeigt weiter nach oben. Korrekturen sind sicher, aber ein echter Bärenmarkt mit Rückkehr unter 2.000 USD wirkt heute sehr unwahrscheinlich.
Keiner mehr da, der dich angeht? Ich würds dann doch eher ein wenig realistischer darstellen... es ist schlicht und einfach keiner mehr da, der dich auch nur annähernd für voll nimmt! Nachdem du hier wochen- bzw. monatelang kompletten Stuss über die "katastrophale Performance von Minenaktien" verbreitet hast (ganz einfach weil du wie ein Kleinkind keinerlei Geduld hattest) und dabei bei jedem "Gold-Taucher" vor Schadenfreude fast zerplatzt bist, würde man von dir eigentlich schon längstens eine entsprechende Richtigstellung (in der Art von: "sorry Leute, ich lag komplett falsch") erwarten... nur fehlen dir dazu scheinbar die Eier! Deine Kommentare werden doch nur noch müde belächelt, da dein Gedöns meilenweit von der Realität (und die Realität ist, dass die meisten Minenaktien ausgezeichnet performen!) weggedriftet ist. Einfach nur noch lächerlich und bemitleidenswert...
Zusammenfassung des youtube Gesprächs: "Rick Rule’s Silver Stocks (+ a Surprising Opinion)":
Kernaussagen von Rick Rule (Resource Talks)
1) Silber – Status & Taktik
- Von „gehasst“ zu „nicht mehr gehasst“: Der leichte Teil der Spekulation (Hass → Akzeptanz) ist gelaufen; aus seiner Sicht steht der Bullenmarkt aber noch am Anfang.
- Führungswechsel: In den letzten Wochen wechselt die Marktführerschaft von Gold zu Silber.
- Vorgehen: In spekulativen Silber-Explorern/Entwicklern (teils +400 %) hat er ⅓–½ verkauft, um Risiko rauszunehmen („Kosten + Steuer zurückholen, Rest läuft kostenlos“).
- Behalten/aufgestockt: Qualitäts- und Hybrid-Namen wie Pan American und Wheaton Precious Metals sowie ausgewählte lateinamerikanische Produzenten (z. B. Buenaventura). Die „silver animals“ (viel Story, wenig Cashflow) hat er aggressiv reduziert.
- Signal aus Kapitalerhöhungen: Viele kleine Silber-Finanzierungen – wenn Firmen zu hohen Kursen 10–25 % verwässern, signalisieren sie implizit, dass Cash > Aktie ist.
2) Selektionsprinzip
- Kein starres Gewinnmitnahmeregelwerk; er bewertet „ungeklärte Fragen“ (Wahrscheinlichkeit eines „Ja“, Dauer, Wert) und verkauft, wenn die Marktkapitisierung den Ja-Fall vorweggenommen hat.
- Jurisdiktionen: „Alle sind schlecht“ – reale Risiken analysieren, nicht Schlagzeilen. Wer Silber will, kommt um Mexiko/Peru kaum herum (politische/soziale Risiken inklusive).
3) Bevorzugte Namen (Auszug)
- Streamer/Royalties: Wheaton (kauft weiter) und Franco – er erwartet mehr Milliardendeals in den nächsten 10 Jahren (u. a. wegen riesigem Kupfer-Capex, staatliche Beteiligungswünsche → Streams).
- Produzenten: Pan American (Bilanz bereinigt, Schulden runter, Assets verbessert).
- Groß-Silber (mit Länderrisiko): Fresnillo, Buenaventura.
- Developer/High-Beta: Abra, Vizsla – selektiv, abhängig von jüngsten Kontroversen/Arbeit der Teams.
(Hinweis zur Skala: In seiner internen 1–10-Einschätzung ist niedriger = besser. Er vergibt selten <4; aktuell sieht er Wheaton/Pan American etwa im „4er“-Bereich; mehrere andere liegen schwächer.)
4) Sektorblick außerhalb Silber
- Gold: Langfristig sehr bullisch (Dollar-Kaufkraft −75 % in 10 Jahren → Goldpreis könnte sich nominal ~verdreifachen). Kurzfristig nutzt er Stärke (Sep/Okt) zum Teilverkauf in Explorern/Developern, behält Kernpositionen (Barrick, Streamer).
- Öl & Gas: Markt „hasst“ den Sektor → aufwertend. Exxon hält er für ~½ des Werts bewertet; sieht 2–3× in 2–3 Jahren auf NPV-Basis.
- Nickel (Sulfide): Unbeliebt = interessant. Favorit: Centaurus (Brasilien) – potenziell Tier-1, niedriges Kostenquartil. These: Umwelt-/Energiekosten treiben indonesisches Laterit-Nickel nach oben → Bodenschutz für Preis.
- Seltene Erden: China erhöht Umweltstandards/Kosten → bessere Wettbewerbsposition ex-China; derzeit ungeliebt, daher attraktiv.
- Platin/Palladium: Trotz Russland/SA-Konzentration konstruktiv (Preis-Inelastizität in Autos; mögliche Angebotsstörungen). Explorativ z. B. Bravo (BR).
5) Zyklus & Makro
- Precious-Bullenmarkt: jetzt. Industriemetalle: echte, breite Angebotsengpässe wohl erst in 2–3 Jahren sichtbar; Wirtschaft kurzfristig schwächer als wahrgenommen.
- Inflation real deutlich höher als CPI – Capex für neue Minen steigt strukturell → bestehende, lange Lebensdauern werden wertvoller.
6) Handwerkszeug / Regeln
- „Mach, was der Markt leicht macht“: Viele Käufer → er verkauft; viele Verkäufer → er kauft.
- Lieber probabilistisch 4–5-Bagger mit soliden Assets als 10–15-Bagger-Lotterie bei „Penny Dreadfuls“.
- Teilverkäufe, um „Point of No Concern“ zu erreichen (Einsatz + Steuer zurück) und Geduld für den Rest zu gewinnen.
7) Sonstiges
- Battle Bank startet: Multidevisen-Sparen, Zinsen auf Giro, besicherte Kredite gegen physisches Gold/Silber/Platin.
- Rule Classroom: Gold-Bootcamp (physisch, Majors/Streamer, demnächst Juniors) mit Geld-zurück-Garantie.
- Kostenlose 1–10-Ratings für Natural-Resources-Aktien via ruleinvestmentmedia.com (nur Rohstoffe, kein Krypto/Cannabis/Tech).
Bottom Line:
Rule bleibt langfristig klar bullisch auf Edelmetalle (bes. Gold → später Silberhebel), nutzt aber die aktuelle Stärke diszipliniert für Risikoabbau in High-Beta-Silberwerten. Qualitäts-Cashflows (Streamer, solide Produzenten) ausbauen; unbeliebte, fundamental sinnvolle Nischen (Nickel-Sulfide, Rare Earths) antizyklisch aufsammeln.