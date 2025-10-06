Papst Leo XIV. hebt Finanz-Anordnung von Vorgänger auf

ROM (dpa-AFX) - Papst Leo XIV. hat in einer Anordnung neue Regeln für die Finanzinvestitionen der Römischen Kurie beschlossen - und damit eine von seinem Vorgänger Franziskus eingeführte Regelung aufgehoben. Durch das sogenannte Motu proprio verliert die Vatikanbank (IOR) das alleinige und exklusive Recht, die finanziellen Investitionen des Vatikans zu verwalten.

Die neue Anordnung besagt zwar, dass der Heilige Stuhl in der Regel weiter das IOR für die Verwaltung der Vermögenswerte nutzen soll. Die zuständigen Organe können nun aber auch auf Finanzintermediäre anderer Staaten zurückgreifen, sofern zuständige Gremien dies für effizienter oder vorteilhafter halten. Finanzintermediäre können etwa Banken oder Hedgefonds sein.