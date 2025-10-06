DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co in einem Ausblick auf die am 5. November erwarteten Zahlen von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlhändlers dürfte im dritten Quartal am unteren Ende der konzerneigenen Prognose liegen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet daher mit Abwärtskorrekturen der Ebitda-Konsensschätzung für 2025. Positiv seien die jüngsten Fortschritte beim Portfolioumbau mit einem stärkeren Fokus auf margenstärkere Geschäfte in den USA./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 5,76EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 17:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
