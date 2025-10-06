Kursverluste - Französische Renditen steigen deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt der französischen Regierung haben die Kurse deutscher Bundesanleihen am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,09 Prozent auf 128,56 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,71 Prozent.

Die politische Krise belastete die Kurse französische Staatsanleihen merklich. Die Rendite zehnjähriger französischer Titel stieg im Gegenzug auf 3,58 Prozent. Sie liegt damit höher als in Griechenland oder Italien. Der Spread zu deutschen Anleihen weitete sich aus. Aber auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu - wenn auch nicht so deutlich wie in Frankreich.