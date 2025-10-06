Wie umsatz.io das CRM-Problem kleiner Unternehmen löst (FOTO)

Hannover (ots) - Komplexe CRM-Systeme überfordern immer mehr kleine und mittlere

Betriebe, ineffiziente Excel-Listen verhindern hingegen Wachstum und Erfolg -

ein Mittelweg ist gefragt: Wie CRM auch für KMU verständlich, effizient und

individuell funktioniert. Mit umsatz.io bietet sich dem Mittelstand hier eine

Lösung, die wirklich passt. Welche Probleme die Plattform löst und was sie im

Detail bietet, erfahren Sie hier.



Viele kleine und mittlere Unternehmen stehen bei der Kundenverwaltung vor einer

Zwickmühle: Entweder nutzen sie unübersichtliche Excel-Listen oder teure,

komplexe CRM-Systeme. Excel stößt schnell an Grenzen - Kontaktdaten und

Verkaufschancen versinken im Chaos. Gleichzeitig schrecken komplizierte

Programme durch Kosten und Aufwand ab. Dadurch gehen Leads verloren, Chancen

bleiben ungenutzt, Zahlen sind ungenau. Das bremst Wachstum und gefährdet die

Wettbewerbsfähigkeit. "Die Abhängigkeit von Excel oder überladenen Systemen

führt oft zu Frust und Mehrarbeit - am Ende werden aber nur Umsätze verschenkt",

erklärt Marvin Flenche von umsatz.io.







praxisnahen CRM-Prozess - ein System, das einfach nutzbar und präzise auf die

Bedürfnisse von KMU abgestimmt ist", fügt er hinzu. Mit umsatz.io schlägt Marvin

Flenche eine Brücke zwischen beiden Welten. So erhalten kleine und

mittelständische Unternehmen die Chance, mit einem CRM-System ihr

Vertriebspotenzial voll auszuschöpfen. Die Software kombiniert die einfache

Übersichtlichkeit einer Excel-Tabelle mit den erweiterten Funktionen klassischer

CRM-Programme - ein bislang einzigartiges Angebot. Dank intuitiver Bedienung und

flexibler Anpassungsmöglichkeiten können Unternehmer und Selbstständige schnell

effizienter arbeiten, Umsätze steigern und ihr Wachstum spürbar vorantreiben.



Einfacher Einstieg, reale Mehrwerte: So funktioniert umsatz.io



Der Umstieg zu umsatz.io gestaltet sich unkompliziert: Schon der erste Login,

die Integration bestehender Daten und die Konfiguration auf das Unternehmen

erfolgen intuitiv. Fehlerquellen und Hürden, wie sie bei großen CRM-Lösungen

auftreten, sind minimiert. "Unser Ziel war es, das Set-up maximal schlank zu

halten und trotzdem entscheidende Stellschrauben individuell gestalten zu

können", erklärt Marvin Flenche. Nutzer können eigene Pipelines, Abläufe und

dynamische Felder anlegen. So müssen sie sich nicht durch endlose Menüs klicken.



Schnittstellen, etwa zu Sepia, ermöglichen eine direkte Anbindung an wichtige

Plattformen. Währenddessen verbessert das Filter- und Listensystem das Handling

von Leads, Kontakten und Verkaufschancen enorm. "Das System ist direkt auf

Vertrieb mit hoher Schlagzahl ausgelegt - gerade dann, wenn große Volumina

effizient verarbeitet werden müssen", betont Marvin Flenche. Ein weiteres

Alleinstellungsmerkmal ist das Call-Tracking: Jeder Anruf, der im System

getätigt wird, wird dokumentiert - mit Ergebnis und Nachverfolgbarkeit für

spätere Auswertungen. Das sorgt für bessere Kontrolle und Auswertung im gesamten

Vertriebsprozess.



Kunden wachsen mit - und berichten von echten Ergebnissen



Auch die Praxiserfahrungen zeigen: umsatz.io hält im Alltag, was es verspricht.

Nikolai Hültenschmidt von der Local4Local Marketing GmbH berichtet etwa, dass

sein Unternehmen vor der Einführung der Software mit unübersichtlichen

Leadlisten und fehlenden KPIs zu kämpfen hatte. "Mit umsatz.io haben wir es

geschafft, Leads besser zu strukturieren und klare Kennzahlen zu implementieren.

Dadurch brachte die CRM-Software Ordnung in das Chaos, das zuvor durch unzählige

Excel-Listen herrschte - und machte unser Unternehmen folglich bereit für

weitere Wachstumsschritte."



Auch Leo McGuire von der McGuire Marketing GmbH spricht von einer deutlichen

Effizienzsteigerung: "Das System von umsatz.io eignet sich für alle kleinen und

mittelständischen Unternehmen, die mit einem

stoßen. Uns hat die CRM-Softwarelösung sehr dabei geholfen, im Vertrieb

effizienter zu werden." Gerade die intuitive Bedienung sorgt am Ende dafür, dass

sich auch "Nicht-Techniker" sofort zurechtfinden - und die Digitalisierung ihres

Vertriebs endlich als Chance statt als Bürde begreifen.



Sie wollen Ihren Vertriebsprozess vereinfachen und gleichzeitig Ihren Umsatz

zuverlässig steigern? Dann melden Sie sich jetzt bei Marvin Flenche von

http://umsatz.io und sichern Sie sich Ihren persönlichen Zugang!



Pressekontakt:



A&M Sales Solutions GmbH

Marvin Flenche

https://www.umsatz.io/

E-Mail: mailto:kontakt@umsatz.io



Ruben Schäfer

mailto:redaktion@dcfverlag.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168933/6132155

OTS: A&M Sales Solutions GmbH







