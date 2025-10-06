Mehr Übersicht, weniger Aufwand
Wie umsatz.io das CRM-Problem kleiner Unternehmen löst (FOTO)
Hannover (ots) - Komplexe CRM-Systeme überfordern immer mehr kleine und mittlere
Betriebe, ineffiziente Excel-Listen verhindern hingegen Wachstum und Erfolg -
ein Mittelweg ist gefragt: Wie CRM auch für KMU verständlich, effizient und
individuell funktioniert. Mit umsatz.io bietet sich dem Mittelstand hier eine
Lösung, die wirklich passt. Welche Probleme die Plattform löst und was sie im
Detail bietet, erfahren Sie hier.
Viele kleine und mittlere Unternehmen stehen bei der Kundenverwaltung vor einer
Zwickmühle: Entweder nutzen sie unübersichtliche Excel-Listen oder teure,
komplexe CRM-Systeme. Excel stößt schnell an Grenzen - Kontaktdaten und
Verkaufschancen versinken im Chaos. Gleichzeitig schrecken komplizierte
Programme durch Kosten und Aufwand ab. Dadurch gehen Leads verloren, Chancen
bleiben ungenutzt, Zahlen sind ungenau. Das bremst Wachstum und gefährdet die
Wettbewerbsfähigkeit. "Die Abhängigkeit von Excel oder überladenen Systemen
führt oft zu Frust und Mehrarbeit - am Ende werden aber nur Umsätze verschenkt",
erklärt Marvin Flenche von umsatz.io.
"Der effektivste Weg in ein gesundes Unternehmenswachstum führt über einen
praxisnahen CRM-Prozess - ein System, das einfach nutzbar und präzise auf die
Bedürfnisse von KMU abgestimmt ist", fügt er hinzu. Mit umsatz.io schlägt Marvin
Flenche eine Brücke zwischen beiden Welten. So erhalten kleine und
mittelständische Unternehmen die Chance, mit einem CRM-System ihr
Vertriebspotenzial voll auszuschöpfen. Die Software kombiniert die einfache
Übersichtlichkeit einer Excel-Tabelle mit den erweiterten Funktionen klassischer
CRM-Programme - ein bislang einzigartiges Angebot. Dank intuitiver Bedienung und
flexibler Anpassungsmöglichkeiten können Unternehmer und Selbstständige schnell
effizienter arbeiten, Umsätze steigern und ihr Wachstum spürbar vorantreiben.
Einfacher Einstieg, reale Mehrwerte: So funktioniert umsatz.io
Der Umstieg zu umsatz.io gestaltet sich unkompliziert: Schon der erste Login,
die Integration bestehender Daten und die Konfiguration auf das Unternehmen
erfolgen intuitiv. Fehlerquellen und Hürden, wie sie bei großen CRM-Lösungen
auftreten, sind minimiert. "Unser Ziel war es, das Set-up maximal schlank zu
halten und trotzdem entscheidende Stellschrauben individuell gestalten zu
können", erklärt Marvin Flenche. Nutzer können eigene Pipelines, Abläufe und
dynamische Felder anlegen. So müssen sie sich nicht durch endlose Menüs klicken.
Schnittstellen, etwa zu Sepia, ermöglichen eine direkte Anbindung an wichtige
Plattformen. Währenddessen verbessert das Filter- und Listensystem das Handling
von Leads, Kontakten und Verkaufschancen enorm. "Das System ist direkt auf
Vertrieb mit hoher Schlagzahl ausgelegt - gerade dann, wenn große Volumina
effizient verarbeitet werden müssen", betont Marvin Flenche. Ein weiteres
Alleinstellungsmerkmal ist das Call-Tracking: Jeder Anruf, der im System
getätigt wird, wird dokumentiert - mit Ergebnis und Nachverfolgbarkeit für
spätere Auswertungen. Das sorgt für bessere Kontrolle und Auswertung im gesamten
Vertriebsprozess.
Kunden wachsen mit - und berichten von echten Ergebnissen
Auch die Praxiserfahrungen zeigen: umsatz.io hält im Alltag, was es verspricht.
Nikolai Hültenschmidt von der Local4Local Marketing GmbH berichtet etwa, dass
sein Unternehmen vor der Einführung der Software mit unübersichtlichen
Leadlisten und fehlenden KPIs zu kämpfen hatte. "Mit umsatz.io haben wir es
geschafft, Leads besser zu strukturieren und klare Kennzahlen zu implementieren.
Dadurch brachte die CRM-Software Ordnung in das Chaos, das zuvor durch unzählige
Excel-Listen herrschte - und machte unser Unternehmen folglich bereit für
weitere Wachstumsschritte."
Auch Leo McGuire von der McGuire Marketing GmbH spricht von einer deutlichen
Effizienzsteigerung: "Das System von umsatz.io eignet sich für alle kleinen und
mittelständischen Unternehmen, die mit einem Google Sheet an ihre Grenzen
stoßen. Uns hat die CRM-Softwarelösung sehr dabei geholfen, im Vertrieb
effizienter zu werden." Gerade die intuitive Bedienung sorgt am Ende dafür, dass
sich auch "Nicht-Techniker" sofort zurechtfinden - und die Digitalisierung ihres
Vertriebs endlich als Chance statt als Bürde begreifen.
Sie wollen Ihren Vertriebsprozess vereinfachen und gleichzeitig Ihren Umsatz
zuverlässig steigern? Dann melden Sie sich jetzt bei Marvin Flenche von
http://umsatz.io und sichern Sie sich Ihren persönlichen Zugang!
Pressekontakt:
A&M Sales Solutions GmbH
Marvin Flenche
https://www.umsatz.io/
E-Mail: mailto:kontakt@umsatz.io
Ruben Schäfer
mailto:redaktion@dcfverlag.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168933/6132155
OTS: A&M Sales Solutions GmbH
Sie wollen Ihren Vertriebsprozess vereinfachen und gleichzeitig Ihren Umsatz
zuverlässig steigern? Dann melden Sie sich jetzt bei Marvin Flenche von
http://umsatz.io und sichern Sie sich Ihren persönlichen Zugang!
