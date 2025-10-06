Wie umsatz.io das CRM-Problem kleiner Unternehmen löst (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Hannover (ots) - Komplexe CRM-Systeme überfordern immer mehr kleine und mittlere
    Betriebe, ineffiziente Excel-Listen verhindern hingegen Wachstum und Erfolg -
    ein Mittelweg ist gefragt: Wie CRM auch für KMU verständlich, effizient und
    individuell funktioniert. Mit umsatz.io bietet sich dem Mittelstand hier eine
    Lösung, die wirklich passt. Welche Probleme die Plattform löst und was sie im
    Detail bietet, erfahren Sie hier.

    Viele kleine und mittlere Unternehmen stehen bei der Kundenverwaltung vor einer
    Zwickmühle: Entweder nutzen sie unübersichtliche Excel-Listen oder teure,
    komplexe CRM-Systeme. Excel stößt schnell an Grenzen - Kontaktdaten und
    Verkaufschancen versinken im Chaos. Gleichzeitig schrecken komplizierte
    Programme durch Kosten und Aufwand ab. Dadurch gehen Leads verloren, Chancen
    bleiben ungenutzt, Zahlen sind ungenau. Das bremst Wachstum und gefährdet die
    Wettbewerbsfähigkeit. "Die Abhängigkeit von Excel oder überladenen Systemen
    führt oft zu Frust und Mehrarbeit - am Ende werden aber nur Umsätze verschenkt",
    erklärt Marvin Flenche von umsatz.io.

    "Der effektivste Weg in ein gesundes Unternehmenswachstum führt über einen
    praxisnahen CRM-Prozess - ein System, das einfach nutzbar und präzise auf die
    Bedürfnisse von KMU abgestimmt ist", fügt er hinzu. Mit umsatz.io schlägt Marvin
    Flenche eine Brücke zwischen beiden Welten. So erhalten kleine und
    mittelständische Unternehmen die Chance, mit einem CRM-System ihr
    Vertriebspotenzial voll auszuschöpfen. Die Software kombiniert die einfache
    Übersichtlichkeit einer Excel-Tabelle mit den erweiterten Funktionen klassischer
    CRM-Programme - ein bislang einzigartiges Angebot. Dank intuitiver Bedienung und
    flexibler Anpassungsmöglichkeiten können Unternehmer und Selbstständige schnell
    effizienter arbeiten, Umsätze steigern und ihr Wachstum spürbar vorantreiben.

    Einfacher Einstieg, reale Mehrwerte: So funktioniert umsatz.io

    Der Umstieg zu umsatz.io gestaltet sich unkompliziert: Schon der erste Login,
    die Integration bestehender Daten und die Konfiguration auf das Unternehmen
    erfolgen intuitiv. Fehlerquellen und Hürden, wie sie bei großen CRM-Lösungen
    auftreten, sind minimiert. "Unser Ziel war es, das Set-up maximal schlank zu
    halten und trotzdem entscheidende Stellschrauben individuell gestalten zu
    können", erklärt Marvin Flenche. Nutzer können eigene Pipelines, Abläufe und
    dynamische Felder anlegen. So müssen sie sich nicht durch endlose Menüs klicken.

    Schnittstellen, etwa zu Sepia, ermöglichen eine direkte Anbindung an wichtige
    Plattformen. Währenddessen verbessert das Filter- und Listensystem das Handling
    von Leads, Kontakten und Verkaufschancen enorm. "Das System ist direkt auf
    Vertrieb mit hoher Schlagzahl ausgelegt - gerade dann, wenn große Volumina
    effizient verarbeitet werden müssen", betont Marvin Flenche. Ein weiteres
    Alleinstellungsmerkmal ist das Call-Tracking: Jeder Anruf, der im System
    getätigt wird, wird dokumentiert - mit Ergebnis und Nachverfolgbarkeit für
    spätere Auswertungen. Das sorgt für bessere Kontrolle und Auswertung im gesamten
    Vertriebsprozess.

    Kunden wachsen mit - und berichten von echten Ergebnissen

    Auch die Praxiserfahrungen zeigen: umsatz.io hält im Alltag, was es verspricht.
    Nikolai Hültenschmidt von der Local4Local Marketing GmbH berichtet etwa, dass
    sein Unternehmen vor der Einführung der Software mit unübersichtlichen
    Leadlisten und fehlenden KPIs zu kämpfen hatte. "Mit umsatz.io haben wir es
    geschafft, Leads besser zu strukturieren und klare Kennzahlen zu implementieren.
    Dadurch brachte die CRM-Software Ordnung in das Chaos, das zuvor durch unzählige
    Excel-Listen herrschte - und machte unser Unternehmen folglich bereit für
    weitere Wachstumsschritte."

    Auch Leo McGuire von der McGuire Marketing GmbH spricht von einer deutlichen
    Effizienzsteigerung: "Das System von umsatz.io eignet sich für alle kleinen und
    mittelständischen Unternehmen, die mit einem Google Sheet an ihre Grenzen
    stoßen. Uns hat die CRM-Softwarelösung sehr dabei geholfen, im Vertrieb
    effizienter zu werden." Gerade die intuitive Bedienung sorgt am Ende dafür, dass
    sich auch "Nicht-Techniker" sofort zurechtfinden - und die Digitalisierung ihres
    Vertriebs endlich als Chance statt als Bürde begreifen.

    Sie wollen Ihren Vertriebsprozess vereinfachen und gleichzeitig Ihren Umsatz
    zuverlässig steigern? Dann melden Sie sich jetzt bei Marvin Flenche von
    http://umsatz.io und sichern Sie sich Ihren persönlichen Zugang!

