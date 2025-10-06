Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.10.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.949,41USD pro Feinunze und notiert damit +1,60 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 48,59USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,24 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,47USD und verzeichnet ein Plus von +1,20 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,67USD und verzeichnet ein Plus von +1,11 %.