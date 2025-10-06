ZDK sieht keinen Durchbruch bei E-Mobilität - Politik gefordert (FOTO)

Berlin (ots) - Der laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erneut deutliche Anstieg der

Elektroauto-Neuzulassungen im September ist kein Beleg für eine durchgreifend

starke Marktdynamik. Die Nachfrage nach batterieelektrischer Mobilität wird

trotz der Zuwächse noch immer zu wenig durch Privatkunden getrieben, erklärt der

Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).



"Die Zuwächse täuschen - sie finden in einem insgesamt schwachen und

rückläufigen Markt statt", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn

(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .

"Was wir endlich dringend brauchen, sind klare und langfristige Signale der

Politik. Ohne verlässliche Rahmenbedingungen bleibt die Elektromobilität für

viele Kundinnen und Kunden ein Risiko."





Laut KBA wurden im September 45.495 vollelektrische Pkw (BEV) neu zugelassen -

ein Plus von 31,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch Plug-in-Hybride (PHEV)

legten um 85,4% auf 27.685 Einheiten zu.



Für einen in der Gesellschaft breit angelegten Hochlauf der Elektromobilität

muss auch das Vertrauen der Privatkundinnen und Kunden in den Fahrzeugkauf

gestärkt werden, so der ZDK.



Entscheidend für eine höhere Marktakzeptanz sind vor allem niedrigere

Stromkosten beim Laden: Netzentgelte und Stromsteuer müssen spürbar gesenkt und

Einsparungen verpflichtend an die Endkunden weitergegeben werden. Darüber hinaus

fordert der ZDK, das öffentliche Laden planbarer zu gestalten - durch den

zielgerichteten Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie durch überall einsetzbare

Ladekarten und geringere Durchleitkosten.



"Nur mit stabilen und kalkulierbaren Rahmenbedingungen lässt sich das Vertrauen

in die Elektromobilität sichern. Planungssicherheit ist die Grundlage für

Investitionen - dies gilt sowohl für Kunden als auch für Kfz-Betriebe", erklärt

Peckruhn.



Aufgrund eines deutlichen Zuwachses von 12,8 Prozent im Einzelmonat September

hat der Pkw-Gesamtmarkt nach neun Monaten mit 2,11 Millionen Neuzulassungen das

Vorjahresniveau nahezu erreicht (-0,3 Prozent). Für das Kfz-Gewerbe ist das

jedoch kein Grund zur Entwarnung. "Drei Monate vor Jahresende liegen wir

weiterhin spürbar unter dem, was man als eine normale Marktentwicklung

bezeichnen könnte", kritisiert Peckruhn.



Die Pressemeldung und eine Grafik finden Sie hier (https://www.kfzgewerbe.de/tro

tz-zulassungsplus-zdk-sieht-keinen-durchbruch-bei-e-mobilitaet-politik-gefordert

) .



