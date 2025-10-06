    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 7. Oktober 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. Oktober.

    TERINE UNTERNEHMEN:
    08:00 GBR: Imperial, Trading Statement 2024/2025
    08:00 GBR: Shell, Trading Statement
    15:30 USA: Dell, Kapitalmarkttag
    FRA: BNP, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25
    08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
    14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
    21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs

    16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen. °

