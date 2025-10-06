    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen: Kurse am Montag leicht gefallen.
    • T-Note-Future fiel um 0,21% auf 112,44 Punkte.
    • Regierungsstillstand belastet Markt, keine Impulse.
    US-Anleihen - Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,21 Prozent auf 112,44 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,16 Prozent.

    Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Konjunkturdaten standen keine auf dem Kalender. An den kommenden Tagen dürften weiterhin eine Reihe von Zahlenveröffentlichungen ausfallen. Schließlich ist kein Ende des Regierungsstillstandes ("Shutdown") in Sicht. Seit Mittwoch sind in den USA viele Regierungsmitarbeiter im Zwangsurlaub, nachdem zuvor Verhandlungen der Parteien zur Beilegung eines Haushaltsstreits gescheitert waren. So wurde am Freitag auch der viel beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht. /jsl/he





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.
