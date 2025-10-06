Dax schließt nahezu unverändert - Rückversicherer gefragt

finanzthema schrieb 24.09.25, 14:27

Weil du KGV ansprichst, ich habe nur die Zahlen für die Geschäftsjahresenden vorliegen, dort war der niedrigste Kurs seit 2018 bei 12,5, aktuell liegt das FKGV bei knapp 11. Gut möglich dass es KGVs von 10 gab und es weiter runtergehen kann aber selbst bei KGV 10, wäre das ein Kurs von 220. Und historisch sind wir meiner Meinung schon unterbewertet, spricht also auch viel dafür dass es auch wieder steigen könnte.