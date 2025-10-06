Frankreichs Politikkrise belastet Wirtschaft

PARIS (dpa-AFX) - Die politische Krise in Frankreich nach dem Rücktritt von Premier Sébastien Lecornu belastet aus Sicht der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer (AHK) die Wirtschaft. Der Rücktritt verschärfe die Krise, in der sich Frankreich seit der Auflösung des Parlaments und dem Ausrufen von Neuwahlen durch Präsident Emmanuel Macron im Juni 2024 befinde, sagte AHK-Hauptgeschäftsführer Patrick Brandmaier in Paris.

"Diese politische Instabilität belastet auch die französische Wirtschaft erheblich. Der dringend erwartete Haushalt für 2026 wird weiter nach hinten verschoben, und ein verlässlicher politischer Rahmen für die Unternehmen lässt weiter auf sich warten", sagte Brandmaier.