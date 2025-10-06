Der Börsen-Tag
Markt-Mix: DAX im Aufwind, Dow Jones schwächelt – Top- und Flopwerte im Fokus
Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein buntes Bild: Während der DAX leicht zulegt, schwächelt der Dow Jones. Gewinner und Verlierer wechseln sich ab und spiegeln die vielfältigen Marktbedingungen wider.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,14% und steht aktuell bei 24.396,88 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigt der MDAX eine geringfügige Abnahme von 0,08% und notiert bei 30.907,73 Punkten. Der SDAX hingegen kann mit einem deutlichen Plus von 0,93% aufwarten und erreicht 17.491,45 Punkte. Auch der TecDAX befindet sich im positiven Bereich und steigt um 0,37% auf 3.747,96 Punkte. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones eine negative Tendenz mit einem Rückgang von 0,33% und steht bei 46.674,46 Punkten. Der S&P 500 hingegen verzeichnet einen Anstieg von 0,37% und notiert bei 6.740,72 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes überwiegend positiv, während der Dow Jones als einziger der betrachteten Indizes einen Rückgang verzeichnet. Der S&P 500 zeigt sich stabil mit einem leichten Plus. Diese gemischte Entwicklung spiegelt die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte werden angeführt von Hannover Rück mit einem Plus von 3.19%, gefolgt von BMW, das um 2.99% zulegte. Münchener Rück verzeichnete ebenfalls einen Anstieg von 2.50%.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu zeigen die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Rheinmetall fiel um 3.62%, Bayer um 1.77% und Commerzbank um 1.43%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Redcare Pharmacy mit einem beeindruckenden Plus von 12.60 hervor. flatexDEGIRO folgt mit 5.57% und Talanx mit 2.89%.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX sind Jungheinrich mit -1.58%, Lanxess mit -1.78% und RENK Group, die um 3.22% fiel.
SDAX TopwerteIm SDAX dominiert Secunet Security Networks mit einem Anstieg von 9.11%. SILTRONIC AG und Amadeus FiRe folgen mit 8.40% und 8.09%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind Borussia Dortmund mit -1.96%, PNE mit -3.63% und Kloeckner, das um 3.99% fiel.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt SILTRONIC AG mit 8.40%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 4.62% und Jenoptik mit 3.60%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen Draegerwerk mit -1.37%, HENSOLDT mit -1.49% und PNE, das ebenfalls um 3.63% fiel.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Boeing mit 2.40%, Goldman Sachs Group mit 1.29% und Microsoft mit 1.28% die besten Performer.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind 3M mit -1.76%, Sherwin-Williams mit -2.27% und Verizon Communications, das um 3.79% fiel.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt Advanced Micro Devices mit einem beeindruckenden Plus von 27.32%. Albemarle und Monolithic Power Systems folgen mit 5.96% und 5.80%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind Clorox mit -2.96%, International Paper mit -3.07% und AppLovin Registered (A) mit -3.41%.
