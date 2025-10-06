    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Der Börsen-Tag

    Markt-Mix: DAX im Aufwind, Dow Jones schwächelt – Top- und Flopwerte im Fokus

    Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein buntes Bild: Während der DAX leicht zulegt, schwächelt der Dow Jones. Gewinner und Verlierer wechseln sich ab und spiegeln die vielfältigen Marktbedingungen wider.

    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,14% und steht aktuell bei 24.396,88 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigt der MDAX eine geringfügige Abnahme von 0,08% und notiert bei 30.907,73 Punkten. Der SDAX hingegen kann mit einem deutlichen Plus von 0,93% aufwarten und erreicht 17.491,45 Punkte. Auch der TecDAX befindet sich im positiven Bereich und steigt um 0,37% auf 3.747,96 Punkte. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones eine negative Tendenz mit einem Rückgang von 0,33% und steht bei 46.674,46 Punkten. Der S&P 500 hingegen verzeichnet einen Anstieg von 0,37% und notiert bei 6.740,72 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes überwiegend positiv, während der Dow Jones als einziger der betrachteten Indizes einen Rückgang verzeichnet. Der S&P 500 zeigt sich stabil mit einem leichten Plus. Diese gemischte Entwicklung spiegelt die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte werden angeführt von Hannover Rück mit einem Plus von 3.19%, gefolgt von BMW, das um 2.99% zulegte. Münchener Rück verzeichnete ebenfalls einen Anstieg von 2.50%.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu zeigen die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Rheinmetall fiel um 3.62%, Bayer um 1.77% und Commerzbank um 1.43%.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht Redcare Pharmacy mit einem beeindruckenden Plus von 12.60 hervor. flatexDEGIRO folgt mit 5.57% und Talanx mit 2.89%.

    MDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im MDAX sind Jungheinrich mit -1.58%, Lanxess mit -1.78% und RENK Group, die um 3.22% fiel.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX dominiert Secunet Security Networks mit einem Anstieg von 9.11%. SILTRONIC AG und Amadeus FiRe folgen mit 8.40% und 8.09%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind Borussia Dortmund mit -1.96%, PNE mit -3.63% und Kloeckner, das um 3.99% fiel.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX führt SILTRONIC AG mit 8.40%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 4.62% und Jenoptik mit 3.60%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte umfassen Draegerwerk mit -1.37%, HENSOLDT mit -1.49% und PNE, das ebenfalls um 3.63% fiel.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sind Boeing mit 2.40%, Goldman Sachs Group mit 1.29% und Microsoft mit 1.28% die besten Performer.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind 3M mit -1.76%, Sherwin-Williams mit -2.27% und Verizon Communications, das um 3.79% fiel.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 führt Advanced Micro Devices mit einem beeindruckenden Plus von 27.32%. Albemarle und Monolithic Power Systems folgen mit 5.96% und 5.80%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind Clorox mit -2.96%, International Paper mit -3.07% und AppLovin Registered (A) mit -3.41%.


