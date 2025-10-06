Verizon Communications - Aktie bricht ein -4,34 % - 06.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verizon Communications Aktie. Mit einer Performance von -4,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Verizon Communications ist ein führendes US-Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk, Breitband-Internet und digitale TV-Dienste anbietet. Es ist bekannt für sein starkes 5G-Netzwerk und konkurriert mit AT&T und T-Mobile. Verizon zeichnet sich durch seine technologische Innovationskraft und umfangreiche Infrastruktur aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Verizon Communications-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,13 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verizon Communications Aktie damit um +0,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verizon Communications -2,06 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.

Verizon Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,48 % 1 Monat -0,93 % 3 Monate +1,13 % 1 Jahr -6,84 %

Informationen zur Verizon Communications Aktie

Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 151,07 Mrd.EUR wert.

Der US-Telekomkonzern Verizon bekommt einen neuen Chef. Mit sofortiger Wirkung werde Dan Schulman zum Konzernlenker ernannt, teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Dieser ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats von Verizon. Der …

Verizon Communications Aktie jetzt kaufen?

