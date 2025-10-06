    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Chip-Deal mit OpenAI beflügelt AMD - Zulieferer ziehen an

    Für Sie zusammengefasst
    • AMD-Aktien steigen um 37,4% nach OpenAI-Deal.
    • Partnerschaft umfasst Milliardeninvestitionen und Aktien.
    • Analyst: Durchbruch für AMD im KI-Markt erzielt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse nach Börseneröffnung, Expertenstimme, Branchenwerte)

    NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI hat die Aktien von AMD am Montag in die Höhe schnellen lassen. Die Papiere des Chipherstellers hatten im frühen Handel 37,4 Prozent gewonnen und waren damit nur haarscharf an dem Rekordhoch bei 227 US-Dollar vor rund anderthalb Jahren vorbeigeschrammt.

    Zuletzt zogen die Anteilscheine von AMD noch um knapp 29 Prozent auf gut 212 Dollar an. Damit waren sie der klare Gewinner im Nasdaq 100 . Der Tech-Index legte um 0,7 Prozent zu.

    Der ChatGPT-Betreiber OpenAI besorgt sich auch bei AMD für mehrere Milliarden Dollar Ausrüstung für seine KI-Rechenzentren. Im Zuge der Partnerschaft stellt AMD dem Anbieter von Tools rund um Künstliche Intelligenz (KI) zudem 160 Millionen eigene Aktien in Aussicht. Allerdings ist der Erhalt der Aktien an bestimmte Bedingungen und das Erreichen von Meilensteinen geknüpft.

    Jüngst hatte AMD-Rivale und Chipgigant Nvidia Investitionspläne in OpenAI bekanntgegeben, für die wiederum OpenAI Chips bei Nvidia bezieht. Nun schließe sich auch AMD der OpenAI-Party an, schrieb Analyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown. Dieser hält Aktien von Nvidia.

    "AMD hat mit OpenAI einen Durchbruch erzielt", fuhr der Experte fort. Der Konzern habe gezeigt, dass seine Chips der nächsten Generation, die nächstes Jahr auf den Markt kommen sollen, eine praktikable Option für die größten Unternehmen im Bereich der KI sind. "OpenAI als ersten Großkunden zu haben, könnte anderen Unternehmen die Tür öffnen", resümierte Britzman.

    Die Nachricht bewegte auch andere Aktien aus der Branche. So fielen die Papiere des AMD-Wettbewerbers Nvidia um 0,7 Prozent.

    Gefragt waren Anteilscheine aus der Chip-Zulieferbranche. So gewannen in New York Lam Research und Applied Materials jeweils knapp 4 Prozent. Im deutschen Nebenwerte-Index SDax zogen Siltronic um 8,4 und Suss Microtec um 4,6 Prozent an./la/jsl/he

     

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +29,20 % und einem Kurs von 180,9 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,88 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +28,64 %/+41,19 % bedeutet.




