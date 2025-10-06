20 Jahre LTA
Persönlicher Reiseschutz statt Callcenter / Der Mannheimer Spezialversicherer feiert Jubiläum und setzt auf Kundennähe und Servicequalität (FOTO)
Mannheim (ots) - Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH
(LTA) feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Am 6. Oktober 2005 wurde das Unternehmen
in Mannheim ins Handelsregister eingetragen. Heute zählt LTA zu den führenden
Spezialanbietern für Reiseschutz in Deutschland, Österreich und den Niederlanden
- und steht vor allem für eines: persönliche Betreuung statt Callcenter.
Während große Versicherungskonzerne ein breites Produktportfolio anbieten,
konzentriert sich LTA ausschließlich auf den Reiseschutz. Das Unternehmen bietet
seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für
eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen
Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als
Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen
Reiserücktrittsversicherungen der LTA (http://www.lta-reiseschutz.de) greifen
auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die
Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken.
Im Schadenfall können Kunden die Abwicklung bequem online starten - werden aber
bei Bedarf direkt von einem persönlichen Ansprechpartner unterstützt.
"Digitale Prozesse und persönliche Betreuung schließen sich bei uns nicht aus -
sie ergänzen sich perfekt", weiß Geschäftsführer Dr. Michael Dorka. "Wer im
Urlaub Hilfe braucht, will keine Hotline, sondern schnelle, verlässliche
Unterstützung."
Dass das Konzept aufgeht, zeigen zahlreiche Auszeichnungen: LTA wurde bereits
siebenmal vom Wirtschaftsmagazin Focus Money als "Fairster Schadenregulierer"
ausgezeichnet und erhielt 2025 im Handelsblatt -Test die Auszeichnung "Bester
Versicherungsdienstleister". Auch in Kundenbewertungen wird der Service
regelmäßig überdurchschnittlich bewertet.
In den kommenden Jahren will LTA ihren Service weiter ausbauen. Geplant sind
zusätzliche digitale Self-Service-Angebote und noch schnellere Abläufe in der
Schadenbearbeitung - ohne dabei die persönliche Betreuung aufzugeben. So soll
das bleiben, was LTA seit 20 Jahren auszeichnet: schnelle Hilfe im Notfall,
faire Leistungen und direkter Kontakt.
Über LTA:
Nach Jahren kontinuierlichen Wachstums gehört LTA heute zu den fünf
umsatzstärksten Anbietern in Deutschland. Gegründet wurde das Unternehmen vor 20
Jahren von dem Familienunternehmen Ulrich, das am 1. April 2025 51 Prozent ihrer
Anteile an die HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center) verkauft hat. Das Hamburger
Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter
Versicherungsvermittler.
Pressekontakt:
KC3 GmbH, 0170/5672100, mailto:info@koepers-kc3.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177544/6132239
OTS: Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (
LTA)
