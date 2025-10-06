    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Persönlicher Reiseschutz statt Callcenter / Der Mannheimer Spezialversicherer feiert Jubiläum und setzt auf Kundennähe und Servicequalität (FOTO)

    Mannheim (ots) - Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH
    (LTA) feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Am 6. Oktober 2005 wurde das Unternehmen
    in Mannheim ins Handelsregister eingetragen. Heute zählt LTA zu den führenden
    Spezialanbietern für Reiseschutz in Deutschland, Österreich und den Niederlanden
    - und steht vor allem für eines: persönliche Betreuung statt Callcenter.

    Während große Versicherungskonzerne ein breites Produktportfolio anbieten,
    konzentriert sich LTA ausschließlich auf den Reiseschutz. Das Unternehmen bietet
    seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für
    eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen
    Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als
    Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen
    Reiserücktrittsversicherungen der LTA (http://www.lta-reiseschutz.de) greifen
    auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die
    Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken.

    Im Schadenfall können Kunden die Abwicklung bequem online starten - werden aber
    bei Bedarf direkt von einem persönlichen Ansprechpartner unterstützt.

    "Digitale Prozesse und persönliche Betreuung schließen sich bei uns nicht aus -
    sie ergänzen sich perfekt", weiß Geschäftsführer Dr. Michael Dorka. "Wer im
    Urlaub Hilfe braucht, will keine Hotline, sondern schnelle, verlässliche
    Unterstützung."

    Dass das Konzept aufgeht, zeigen zahlreiche Auszeichnungen: LTA wurde bereits
    siebenmal vom Wirtschaftsmagazin Focus Money als "Fairster Schadenregulierer"
    ausgezeichnet und erhielt 2025 im Handelsblatt -Test die Auszeichnung "Bester
    Versicherungsdienstleister". Auch in Kundenbewertungen wird der Service
    regelmäßig überdurchschnittlich bewertet.

    In den kommenden Jahren will LTA ihren Service weiter ausbauen. Geplant sind
    zusätzliche digitale Self-Service-Angebote und noch schnellere Abläufe in der
    Schadenbearbeitung - ohne dabei die persönliche Betreuung aufzugeben. So soll
    das bleiben, was LTA seit 20 Jahren auszeichnet: schnelle Hilfe im Notfall,
    faire Leistungen und direkter Kontakt.

    Über LTA:

    Nach Jahren kontinuierlichen Wachstums gehört LTA heute zu den fünf
    umsatzstärksten Anbietern in Deutschland. Gegründet wurde das Unternehmen vor 20
    Jahren von dem Familienunternehmen Ulrich, das am 1. April 2025 51 Prozent ihrer
    Anteile an die HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center) verkauft hat. Das Hamburger
    Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter
    Versicherungsvermittler.

