Persönlicher Reiseschutz statt Callcenter / Der Mannheimer Spezialversicherer feiert Jubiläum und setzt auf Kundennähe und Servicequalität (FOTO)

Mannheim (ots) - Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH

(LTA) feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Am 6. Oktober 2005 wurde das Unternehmen

in Mannheim ins Handelsregister eingetragen. Heute zählt LTA zu den führenden

Spezialanbietern für Reiseschutz in Deutschland, Österreich und den Niederlanden

- und steht vor allem für eines: persönliche Betreuung statt Callcenter.



Während große Versicherungskonzerne ein breites Produktportfolio anbieten,

konzentriert sich LTA ausschließlich auf den Reiseschutz. Das Unternehmen bietet

seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für

eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen

Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als

Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen

Reiserücktrittsversicherungen der LTA (http://www.lta-reiseschutz.de) greifen

auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die

Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken.





Im Schadenfall können Kunden die Abwicklung bequem online starten - werden aber

bei Bedarf direkt von einem persönlichen Ansprechpartner unterstützt.



"Digitale Prozesse und persönliche Betreuung schließen sich bei uns nicht aus -

sie ergänzen sich perfekt", weiß Geschäftsführer Dr. Michael Dorka. "Wer im

Urlaub Hilfe braucht, will keine Hotline, sondern schnelle, verlässliche

Unterstützung."



Dass das Konzept aufgeht, zeigen zahlreiche Auszeichnungen: LTA wurde bereits

siebenmal vom Wirtschaftsmagazin Focus Money als "Fairster Schadenregulierer"

ausgezeichnet und erhielt 2025 im Handelsblatt -Test die Auszeichnung "Bester

Versicherungsdienstleister". Auch in Kundenbewertungen wird der Service

regelmäßig überdurchschnittlich bewertet.



In den kommenden Jahren will LTA ihren Service weiter ausbauen. Geplant sind

zusätzliche digitale Self-Service-Angebote und noch schnellere Abläufe in der

Schadenbearbeitung - ohne dabei die persönliche Betreuung aufzugeben. So soll

das bleiben, was LTA seit 20 Jahren auszeichnet: schnelle Hilfe im Notfall,

faire Leistungen und direkter Kontakt.



Über LTA:



Nach Jahren kontinuierlichen Wachstums gehört LTA heute zu den fünf

umsatzstärksten Anbietern in Deutschland. Gegründet wurde das Unternehmen vor 20

Jahren von dem Familienunternehmen Ulrich, das am 1. April 2025 51 Prozent ihrer

Anteile an die HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center) verkauft hat. Das Hamburger

Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter

Versicherungsvermittler.



