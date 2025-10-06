Emirates GBR liegt nach dominantem Wochenende in Cádiz an erster Stelle der SailGP-Rangliste

EGBR-Pilot Dylan Fletcher , der seinen Platz im Grand-Final-Rennen im nächsten Monat so gut wie sicher hat, sagte: "Es war ein unglaubliches Wochenende für das Team. Wir mussten hart um sie kämpfen. Wir haben uns den ganzen Tag durch die Flotte gekämpft, also haben wir einfach weitergemacht. Es war ein großartiger Kampf mit den Black Foils - sie segelten auch hervorragend - aber wir haben es geschafft, uns durchzusetzen."

CÁDIZ, Spanien, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Emirates GBR führt die Gesamtwertung des Rolex SailGP nach einem überzeugenden Sieg in der Bucht von Cádiz an. In einem actiongeladenen Finale zwang eine Schleuderbewegung der Briten die Neuseeländer um die letzte Marke herum von den Foils. Die Black Foils büßten ihren Vorsprung ein - konnten sich aber knapp auf dem zweiten Platz vor dem Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank halten, das Dritter wurde.

Emirates GBR war das formstärkste Team des Wochenendes und erzielte an zwei Tagen eine Reihe solider Ergebnisse. Die Briten führen nun die Gesamtwertung der Saison mit 85 Punkten an - 9 Punkte vor den viertplatzierten Spaniern - und sind das einzige Team, das in dieser Saison drei Wettbewerbe gewonnen hat.

EGBR-Strategin Hannah Mills sagte: "Es fühlt sich wirklich gut an, den Sieg vor Abu Dhabi zu holen. Die Rangliste sieht jetzt ein bisschen anders aus als vor dem Wochenende, was für uns vor dem großen Finale sehr gut ist. Wir sind super glücklich - es waren ein paar wirklich harte Tage, sehr körperbetontes Rennen und schwierige Bedingungen, um das Boot sauber zu halten."

Alle 12 internationalen Teams gingen in Cádiz an den Start - ausgerüstet für eine Brise von 11-20km/h, mit dem 24-Meter-Allzwecksegel, leichten T-Foils und Rudern. Das Spain SailGP Team verblüffte das ausverkaufte Publikum mit einem Auftaktsieg im fünften Flottenrennen - ein Höhepunkt für die SailGP-Titelverteidiger, die das Wochenende auf dem fünften Gesamtrang beendeten.

Fahrer Diego Botín sagte: "Hier vor diesem Publikum zu segeln ist einfach unglaublich. Dieses rote Meer zu sehen und zu hören, wie die Fans uns den ganzen Tag anfeuern - das ist ein einzigartiges Gefühl. Wir sind so dankbar für die Unterstützung, und wir wollen wirklich gut für sie sein".

Die aufregendste Regatta auf dem Wasser kehrt nächsten Monat zum ultimativen Showdown zurück - Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix 2025 Season Grand Final, präsentiert vom Abu Dhabi Sports Council, der an zwei Tagen, vom 29. bis 30. November 2025, ausgetragen wird. Weitere Informationen finden Sie unter SailGP.com/AbuDhabi.

