    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    Zumeist Verluste - Regierungskrise in Frankreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte fallen wegen Frankreichs Krise.
    • Cac 40 verliert 1,36%, EuroStoxx 50 um 0,41%.
    • Politische Unsicherheit drückt auf Anleihen und Banken.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Belastet von der erneut verschärften Regierungskrise in Frankreich haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag überwiegend nachgegeben. Der EuroStoxx 50 verlor 0,41 Prozent auf 5.628,72 Punkte. Für den französischen Leitindex Cac 40 ging es mit minus 1,36 Prozent auf 7.971,78 Punkte besonders deutlich abwärts.

    Außerhalb des Euroraums legte der schweizerische SMI um 0,35 Prozent auf 12.551,36 Zähler zu. Der britische FTSE 100 ("Footsie") sank um 0,13 Prozent auf 9.479,14 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht hatte.

    Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu ist nach nur vier Wochen im Amt überraschend zurückgetreten. Das Land befindet sich nun in einer schweren Politikkrise, die Präsident Macron massiv unter Druck setzt. Er ist jetzt gezwungen, zum dritten Mal in diesem Jahr auf die Suche nach einem neuen Premierminister zu gehen. Allerdings kann er auch das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Frankreich zählt zu den besonders hochverschuldeten Ländern der Europäischen Union.

    Der Rücktritt brachte auch die französischen Staatsanleihen stark unter Druck. Ihre Verzinsung stieg im Gegenzug kräftig. Die Rendite richtungweisender 10-jähriger französischer Anleihen legte in der Spitze auf knapp 3,6 Prozent zu und war vom höchsten Stand seit März nicht mehr weit entfernt. Das zeige deutlich, dass Investoren beim Kauf französischer Staatsanleihen inzwischen deutlich größere Risikoprämien (Spreads) forderten, sagte ein Börsianer.

    "Obwohl er sich bislang sträubt, könnte der Präsident in den kommenden Tagen gezwungen sein, eine neue Auflösung des Parlaments anzukündigen", schrieb Portfolio-Manager Michael Nizard vom Vermögensverwalter Edmond de Rothschild. Dies würde den Aufwärtsdruck auf die französischen Zinsen verstärken und die unterdurchschnittliche Entwicklung des Cac 40 verschärfen - mit erheblichen Risiken, dass sich die Spannungen auf andere Anlageklassen wie französische Banken, den Euro oder Peripherie-Spreads ausweiteten.

    Angesichts der Unfähigkeit, mit den derzeit im Parlament vertretenen Kräften einen Kompromiss zu finden, erscheint dieses Szenario Nizard zufolge zunehmend wahrscheinlich. Die Verhandlungen der vergangenen Wochen hätten bestätigt, dass die Sozialisten nur dann bereit wären, die Regierung zu stützen, wenn es erhebliche Zugeständnisse bei der Besteuerung der Reichsten oder bei der Rentenpolitik gäbe.

    Der europäische Bankensektor litt unter der politischen Krise in Frankreich, allen voran die französischen Geldhäuser. So verbuchten die Aktien von BNP Paribas , Credit Agricole und Societe Generale Kursabschläge zwischen 3,2 und 4,2 Prozent. Zwischenzeitlich waren die Verluste noch deutlicher ausgefallen.

    Im Sog der politischen Unsicherheit in Frankreich büßten Saint-Gobain 3,4 Prozent ein. Dabei hatte der Baustoffkonzern anlässlich seines jährlichen Kapitalmarkttages neue mittelfristige Finanzziele vorgelegt, die Analysten zufolge im Rahmen der Erwartungen beziehungsweise leicht darüber ausgefallen waren.

    Die Papiere von Aston Martin sackten in London um 10 Prozent ab, nachdem der britische Sportwagenhersteller seinen Jahresausblick zum zweiten Mal in diesem Jahr zurückgeschraubt hatte. Als Gründe wurden die Auswirkungen der US-Zölle und allgemeinere wirtschaftliche Herausforderungen genannt, die die Nachfrage dämpften. Als klares Schlusslicht im FTSE 100 litten die Aktien des Verpackungs- und Papierkonzerns Mondi unter einer Gewinnwarnung und brachen um 16 Prozent ein./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aston Martin Lagonda Global Holdings Aktie

    Die Aston Martin Lagonda Global Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 75,81 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 18:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aston Martin Lagonda Global Holdings Aktie um -3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aston Martin Lagonda Global Holdings bezifferte sich zuletzt auf 880,96 Mio..




    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
