Starbucks Aktie verliert signifikant - 06.10.2025

Mit einer Performance von -3,87 % musste die Starbucks Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Starbucks ist ein globaler Marktführer im Kaffeehaussektor, bekannt für seine hochwertigen Kaffeeprodukte und einladende Atmosphäre. Mit über 80 Ländern Präsenz konkurriert es mit Dunkin' und McCafé. Einzigartig sind seine Markenloyalität und innovativen Angebote.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Starbucks Aktionäre einen Verlust von -6,85 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Starbucks Aktie damit um +4,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Starbucks auf -16,09 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

Starbucks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,08 % 1 Monat +1,60 % 3 Monate -6,85 % 1 Jahr -15,77 %

Informationen zur Starbucks Aktie

Es gibt 1 Mrd. Starbucks Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,27 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Starbucks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Starbucks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Starbucks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.