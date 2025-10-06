    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStarbucks AktievorwärtsNachrichten zu Starbucks

    Starbucks Aktie verliert signifikant - 06.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Starbucks Aktie bisher Verluste von -3,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Starbucks Aktie.

    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    Starbucks ist ein globaler Marktführer im Kaffeehaussektor, bekannt für seine hochwertigen Kaffeeprodukte und einladende Atmosphäre. Mit über 80 Ländern Präsenz konkurriert es mit Dunkin' und McCafé. Einzigartig sind seine Markenloyalität und innovativen Angebote.

    Starbucks Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Mit einer Performance von -3,87 % musste die Starbucks Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Starbucks Aktionäre einen Verlust von -6,85 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Starbucks Aktie damit um +4,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Starbucks auf -16,09 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

    Starbucks Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,08 %
    1 Monat +1,60 %
    3 Monate -6,85 %
    1 Jahr -15,77 %

    Informationen zur Starbucks Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Starbucks Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,27 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 06.10. - US Tech 100 stark +0,69 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Starbucks Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Starbucks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Starbucks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Starbucks

    -3,89 %
    +4,52 %
    +1,37 %
    -6,76 %
    -15,47 %
    -18,13 %
    -0,84 %
    +41,45 %
    +1.533,00 %
    ISIN:US8552441094WKN:884437



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
