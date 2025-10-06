Geldmangel - UN-Flüchtlingshilfswerk baut 5.000 Jobs ab

GENF (dpa-AFX) - Wegen drastisch gesunkener Finanzierungszusagen hat das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR dieses Jahr weltweit fast 5.000 Mitarbeiter abgebaut. Damit habe ein Viertel des gesamten Personals seine Arbeitsplätze verloren, sagte UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi in Genf. Er kündigte weitere Personalkürzungen an.

Die Maßnahmen entsprechen der finanziellen Lage des UNHCR. Zum Jahresende würden der Hilfsorganisation geschätzte 3,9 Milliarden Dollar (3,3 Milliarden Euro) zur Verfügung stehen - etwa ein Viertel weniger als im Vorjahr, sagte Grandi in der jährlichen Sitzung des UNHCR-Exekutivkomitees.