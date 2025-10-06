Warnsignal für Nvidia-Aktionäre? Die KI-Euphorie frisst ihre Kinder!

Die Nachricht des Tages an der Wall Street war zweifellos der Deal zwischen OpenAI und AMD - ist das ein Warnsignal für Nvidia-Aktionäre? AMD steigt massiv - aber AMD hatte vor der Nachricht nur ein Siebzehntel der Marktkapitalisierung von Nvidia. Sehen wir uns doch einmal die Lage von Nvidia an: OpenAI setzt auf einen Konkurrenten, die anderen großen Tech-Konzerne versuchen händeringend, die Macht von Nvidia zu brechen und eigene Chips herzustellen - und der Markt China ist für Nvidia erst einmal tot. Also reichlich Risiken für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Billionen Dollar. Ansonsten Japan und Frabkreich im Fokus - sowie der government shutdown in den USA, der sich noch sehr lange hinziehen könnte..

