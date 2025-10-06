    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    313 Aufrufe 313 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Warnsignal für Nvidia-Aktionäre? Die KI-Euphorie frisst ihre Kinder!

    AMD steigt massiv - aber AMD hatte vor der Nachricht nur ein Siebzehntel der Marktkapitalisierung von Nvidia

    Die Nachricht des Tages an der Wall Street war zweifellos der Deal zwischen OpenAI und AMD - ist das ein Warnsignal für Nvidia-Aktionäre? AMD steigt massiv - aber AMD hatte vor der Nachricht nur ein Siebzehntel der Marktkapitalisierung von Nvidia. Sehen wir uns doch einmal die Lage von Nvidia an: OpenAI setzt auf einen Konkurrenten, die anderen großen Tech-Konzerne versuchen händeringend, die Macht von Nvidia zu brechen und eigene Chips herzustellen - und der Markt China ist für Nvidia erst einmal tot. Also reichlich Risiken für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Billionen Dollar. Ansonsten Japan und Frabkreich im Fokus - sowie der government shutdown in den USA, der sich noch sehr lange hinziehen könnte..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    26.052,22€
    Basispreis
    16,29
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.920,00€
    Basispreis
    16,79
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Trump öffnet USA für China: Der große Rückzug

    2. Chemieindustrie: 2 Werke dicht – „Europa begeht industriellen Selbstmord“

     

    Das Video "Warnsignal für Nvidia-Aktionäre? Die KI-Euphorie frisst ihre Kinder! Marktgeflüster" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Warnsignal für Nvidia-Aktionäre? Die KI-Euphorie frisst ihre Kinder! Die Nachricht des Tages an der Wall Street war zweifellos der Deal zwischen OpenAI und AMD - ist das ein Warnsignal für Nvidia-Aktionäre?