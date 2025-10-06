Tech-Werte profitieren von KI-Fantasie - Dow gibt nach

Am Montag fiel der Dow zuletzt um 0,10 Prozent auf 46.714 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,43 Prozent auf 6.744 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,91 Prozent auf 25.011 Punkte nach oben. Der Nasdaq Composite stieg um 0,76 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX) - Positive Nachrichten rund um den KI-Megatrend seitens AMD und OpenAI haben die US-Technologiewerte zu Wochenbeginn angetrieben. Der viel beachtete Nasdaq 100 setzte am Montag seine Rekordjagd ebenso fort wie der umfassendere Nasdaq Composite , während der Dow Jones Industrial nachgab. Der Leitindex war am Freitag erstmals über 47.000 Punkte gesprungen.

Generell blicken viele Anleger positiv auf die anstehende Quartalsberichtssaison der Unternehme. Die Mehrzahl der börsennotierten Firmen dürfte die niedrigen Gewinnschätzungen übertreffen, glaubt Goldman-Sachs-Stratege David Kostin. Beflügelt werden sollte der Optimismus von positiven Überraschungen unter den "Magnificent 7", also den sieben bedeutendsten Technologiewerten.

Als kleinere Bremse für den Gesamtmarkt fungierte der anhaltende Regierungsstillstand. Dies führt auch zu einer Verzögerung wichtiger Konjunkturdaten, die in die bevorstehende Zinsentscheidung der Notenbank einfließen. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses warnte vor Massenentlassungen im öffentlichen Dienst, da es weiterhin kaum Anzeichen für eine Einigung auf einen Übergangshaushalt zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress gebe.

Die Aktien von AMD schnellten zuletzt um 27,5 Prozent in die Höhe, nachdem sie zu Handelsbeginn knapp an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt waren. Sie reagierten damit auf die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Wie AMD mitteilte, hat der Halbleiterkonzern einen mehrjährigen Vertrag mit OpenAI zur Lieferung von KI-Prozessoren geschlossen. Daraus würden AMD mehrere zehn Milliarden US-Dollar an neuen Erlösen zufließen.

Im Kielwasser dessen waren auch die Aktien von Chip-Zulieferern gefragt. So stiegen Lam Research und Applied Materials um jeweils knapp vier Prozent. Die Papiere des AMD-Wettbewerbers Nvidia hingegen verloren fast ein Prozent.

Um weitere gut 10 Prozent auf 4,2 Dollar nach oben ging es für die Anteilscheine von Plug Power , nachdem sie bereits am Freitag um knapp 35 Prozent nach oben geschnellt waren. Auslöser der Rally war eine sehr positive Beurteilung der Investmentbank H.C. Wainwright, die das Kursziel von 3 auf 7 Dollar angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt hatte. Analyst Amit Dayal sieht in Plug Power einen zentralen Profiteur des wachsenden Marktes für grünen Wasserstoff.

Abseits der Technologiewerte teilte die Bank Fifth Third mit, den Regionalbanker Comerica im Rahmen eines Aktientauschs zu übernehmen. Mit der Vereinbarung entstünde der neuntgrößte Kreditgeber der Vereinigten Staaten mit einer starken Präsenz im Mittleren Westen. Die Aktien von Comerica gewannen fast 14 Prozent, während die Titel von Fifth Third um 1,4 Prozent fielen./la/he

