Börsen Update USA - 06.10. - US Tech 100 stark +1,02 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:56) bei 46.729,71 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: Salesforce +4,13 %, Microsoft +2,57 %, Boeing +1,78 %, Cisco Systems +1,10 %, IBM +1,06 %

Flop-Werte: Verizon Communications -5,21 %, Sherwin-Williams -1,71 %, The Home Depot -1,57 %, Amgen -1,20 %, McDonald's -1,19 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.022,84 PKT und steigt um +1,02 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +26,86 %, Datadog Registered (A) +4,88 %, Tesla +4,54 %, Lam Research +4,18 %, Applied Materials +4,01 %

Flop-Werte: CoStar Group -4,04 %, Starbucks -3,72 %, Biogen -3,70 %, T-Mobile US -2,85 %, The Kraft Heinz Company -2,26 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.746,08 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +26,86 %, Monolithic Power Systems +7,50 %, Super Micro Computer +6,93 %, Arista Networks +5,16 %, Uber Technologies +4,90 %

Flop-Werte: Verizon Communications -5,21 %, CoStar Group -4,04 %, Alexandria Real Estate Equities -3,78 %, Starbucks -3,72 %, Biogen -3,70 %