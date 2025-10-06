Börsen Update
Börsen Update USA - 06.10. - US Tech 100 stark +1,02 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:56) bei 46.729,71 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: Salesforce +4,13 %, Microsoft +2,57 %, Boeing +1,78 %, Cisco Systems +1,10 %, IBM +1,06 %
Flop-Werte: Verizon Communications -5,21 %, Sherwin-Williams -1,71 %, The Home Depot -1,57 %, Amgen -1,20 %, McDonald's -1,19 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.022,84 PKT und steigt um +1,02 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +26,86 %, Datadog Registered (A) +4,88 %, Tesla +4,54 %, Lam Research +4,18 %, Applied Materials +4,01 %
Flop-Werte: CoStar Group -4,04 %, Starbucks -3,72 %, Biogen -3,70 %, T-Mobile US -2,85 %, The Kraft Heinz Company -2,26 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.746,08 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +26,86 %, Monolithic Power Systems +7,50 %, Super Micro Computer +6,93 %, Arista Networks +5,16 %, Uber Technologies +4,90 %
Flop-Werte: Verizon Communications -5,21 %, CoStar Group -4,04 %, Alexandria Real Estate Equities -3,78 %, Starbucks -3,72 %, Biogen -3,70 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.