    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Performance Salesforce Aktie legt zu - 06.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher um +4,14 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance Salesforce Aktie legt zu - 06.10.2025
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

    Salesforce Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,14 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    43.077,15€
    Basispreis
    31,60
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    50.500,00€
    Basispreis
    30,73
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Salesforce Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,71 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um -1,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -36,68 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

    Salesforce Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,33 %
    1 Monat -3,76 %
    3 Monate -10,71 %
    1 Jahr -21,42 %

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 952 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,59 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update USA - 06.10. - US Tech 100 stark +1,02 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart USA - 06.10. - US Tech 100 stark +0,69 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Salesforce Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    +3,20 %
    -1,08 %
    -4,01 %
    -11,04 %
    -21,13 %
    +29,92 %
    -3,63 %
    +210,14 %
    +1.543,97 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Starke Performance Salesforce Aktie legt zu - 06.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher um +4,14 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.