Besonders beachtet!
Deutlicher Kurssprung bei der Himax Technologies Aktie - 06.10.2025
Am 06.10.2025 ist die Himax Technologies Aktie, bisher, um +4,76 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.
Himax Technologies ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Display-Driver-ICs mit innovativen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.
Himax Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Himax Technologies Aktie. Mit einer Performance von +4,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Himax Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -7,50 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Himax Technologies Aktie damit um +2,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,23 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Himax Technologies auf -7,50 %.
Himax Technologies Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,78 %
|1 Monat
|+4,23 %
|3 Monate
|-7,50 %
|1 Jahr
|+43,69 %
Informationen zur Himax Technologies Aktie
Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Mrd. wert.
Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?
Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.