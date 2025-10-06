Deutlicher Kurssprung bei der Himax Technologies Aktie - 06.10.2025

Himax Technologies ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Display-Driver-ICs mit innovativen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Himax Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Himax Technologies Aktie. Mit einer Performance von +4,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Himax Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -7,50 % verkraften.