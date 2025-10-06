    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer

    Pfizer Aktie unter starkem Abgabedruck - 06.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Pfizer Aktie bisher Verluste von -2,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Pfizer Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Pfizer ist ein führendes Pharmaunternehmen, das durch seine Innovationskraft und strategische Partnerschaften im globalen Markt hervorsticht.

    Pfizer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Die Pfizer Aktie notiert aktuell bei 22,870 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,22 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,520  entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Pfizer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,29 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pfizer Aktie damit um +14,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Pfizer -9,25 % verloren.

    Pfizer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,94 %
    1 Monat +9,38 %
    3 Monate +8,29 %
    1 Jahr -12,07 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Pfizer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Pfizer-Aktie, die in den letzten sechs Monaten um 5 % und im letzten Jahr um 16 % gefallen ist. Analysten von BMO Capital haben die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 30 USD bekräftigt. Preisvereinbarungen mit der Trump-Administration werden als positiv für die finanzielle Stabilität angesehen. Der RSI ist im überkauften Bereich, was Rücksetzer andeutet, und es gibt Skepsis bezüglich der Dividende angesichts der Kursverluste.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Pfizer eingestellt.

    Zur Pfizer Diskussion

    Informationen zur Pfizer Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,74 Mrd. wert.

    Pfizer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


