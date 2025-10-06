Microsoft Aktie gewinnt an Wert - 06.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Microsoft Aktie. Sie steigt um +2,17 % auf 450,65€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Microsoft investiert war, konnte einen Gewinn von +5,80 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microsoft +9,07 % gewonnen.

Microsoft Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,14 % 1 Monat +5,22 % 3 Monate +5,80 % 1 Jahr +17,58 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,35 Bil. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein buntes Bild: Während der DAX leicht zulegt, schwächelt der Dow Jones. Gewinner und Verlierer wechseln sich ab und spiegeln die vielfältigen Marktbedingungen wider.

Microsoft Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.