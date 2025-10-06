    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Dell Technologies Registered (C) Aktie steigt um +3,22 % - 06.10.2025

    Am 06.10.2025 ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie, bisher, um +3,22 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dell Technologies Registered (C) Aktie.

    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Dell Technologies Registered (C) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,22 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Dell Technologies Registered (C) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +15,90 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dell Technologies Registered (C) auf +9,49 %.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,67 %
    1 Monat +14,51 %
    3 Monate +15,90 %
    1 Jahr +9,98 %

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Es gibt 337 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,03 Mrd. wert.

    Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dell Technologies Registered (C)

    +2,96 %
    +9,67 %
    +14,51 %
    +15,90 %
    +9,98 %
    +221,80 %
    +326,31 %
    +955,12 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



