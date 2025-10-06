SAP Aktie überzeugt mit Kursplus - 06.10.2025

Die SAP Aktie konnte bisher um +1,26 % auf 233,35€ zulegen. Das sind +2,90 € mehr als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten Verluste von -9,85 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +2,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -2,14 % verloren.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,10 % 1 Monat +0,37 % 3 Monate -9,85 % 1 Jahr +15,17 %

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 286,18 Mrd. wert.

Deutschland steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Allein im September gingen über 50.000 Jobs verloren – Bosch, BASF, SAP und viele weitere Konzerne bauen massiv Stellen ab...

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.