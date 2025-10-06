Stroeer - Aktie steigt kräftig - 06.10.2025

Die Stroeer Aktie notiert aktuell bei 38,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,29 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,60 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Stroeer in den letzten drei Monaten Verluste von -24,65 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um +0,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Stroeer auf -18,29 %.

Stroeer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,80 % 1 Monat -5,74 % 3 Monate -24,65 % 1 Jahr -33,07 %

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,17 Mrd. wert.

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.