Pure Storage Registered (A) - Aktie geht steil - 06.10.2025

Die Pure Storage Registered (A) Aktie konnte bisher um +5,66 % auf 77,85€ zulegen. Das sind +4,17 € mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Pure Storage ist ein führender Anbieter von Flash-Speicherlösungen, bekannt für seine leistungsstarken und zuverlässigen Produkte. Das Unternehmen konkurriert mit Dell EMC, NetApp und IBM und hebt sich durch benutzerfreundliche, skalierbare und energieeffiziente Lösungen ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Pure Storage Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +56,11 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Pure Storage Registered (A) +25,88 % gewonnen.

Pure Storage Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,98 % 1 Monat +11,51 % 3 Monate +56,11 % 1 Jahr +60,40 %

Informationen zur Pure Storage Registered (A) Aktie

Es gibt 329 Mio. Pure Storage Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,58 Mrd. wert.

Pure Storage Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pure Storage Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pure Storage Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.