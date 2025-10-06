PayPal Aktie überzeugt mit Kursplus - 06.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die PayPal Aktie. Sie steigt um +3,44 % auf 60,99€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PayPal Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,59 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,13 % verloren.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,79 % 1 Monat +2,76 % 3 Monate -6,59 % 1 Jahr -17,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die PayPal-Aktie, die seit Jahresbeginn um 21 % gefallen ist und aktuell nur 72 % ihres 52-Wochen-Hochs erreicht. Während einige Nutzer die Rückkäufe von Aktien kritisieren, da sie keinen Mehrwert für Aktionäre schaffen, gibt es auch positive Stimmen, die die Aktie als unterbewertet ansehen und Kursziele von bis zu 100 $ erwarten. Die fundamentalen Daten, wie ein EPS-Wachstum von 20 %, werden als stark erachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 955 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,34 Mrd. wert.

PayPal Aktie jetzt kaufen?

Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.