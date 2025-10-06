    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries

    Almonty Industries Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 06.10.2025

    Am 06.10.2025 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um +15,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Almonty Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von +15,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Almonty Industries in den letzten drei Monaten Verluste von -16,69 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +59,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +300,07 % gewonnen.

    Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,80 %
    1 Monat +59,71 %
    3 Monate -16,69 %
    1 Jahr +321,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, insbesondere die Handelsvolumina, die aktuell unter 3% des Gesamtvolumens liegen. Nutzer spekulieren über einen Test der 7$-Marke, die als entscheidend für den weiteren Kursverlauf gilt. Die positive Stimmung im Wasserstoffsektor und das mögliche Interesse großer Investoren werden ebenfalls thematisiert. Zudem gibt es Spekulationen über potenzielle positive Nachrichten, die den Kurs beeinflussen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. wert.

    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8



