JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktien des US-Lkw-Herstellers Paccar hätten bereits den Tiefpunkt des aktuellen Branchenzyklus eingepreist, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Anteilscheinen der europäischen Lkw-Bauer sei dies noch nicht der Fall. Insgesamt dürfte die Nachrichtenlage in den USA weiterhin schwierig bleiben. Der Experte bevorzugt aktuell aus Bewertungsgründen Daimler Truck gegenüber Volvo./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 35,44EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 20:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



